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निर्देश:गिन्दोर मीना की सीएचओ की सेवा समाप्त होंगी, 3 वैलनेस सेंटर खुलेंगे

राजगढ़5 घंटे पहले
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  • दाे विभागों की संयुक्त बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश

आदेश का पालन नहीं करने और मुख्यालय पर नहीं रहने के कारण गिन्दोर मीना गांव के हेल्थ एण्ड वेलनेंस सेंटर की सीएचओ की सेवाएं समाप्त की जाएंगी। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग की संयुक्त बैठक में सीएचओ की सेवा समाप्ति का प्रस्ताव भेजने के लिए सीएमएचओ काे निर्देश दिए हैं।

साथ ही धामन्दा वेलनेंस सेंटर में सीएचओं की पदस्थापना करने, सिन्दुरिया, पपडेल, भउटखेंड़ा हेल्थ एण्ड वेलनेंस सेंटर को शुरू करने सीएमएचओ स्तूपनिक यदू से कहा है। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण, आधार, मातृत्व वन्दना, लाडली लक्ष्मी योजना सहित स्वास्थ्य विभाग के एएमसी प्रसव, टीकाकरण, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन, टीबी आदि योजनाओं की समीक्षा की।

उन्होंने एनीमिया की मरीजों की काउंसलिंग करने हेतु महिला-साथिया कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर काउंसलिंग कराने के लिए कहा है। पुरुष साथिया कार्यकर्ताओं को परिवार नियोजन के तहत काउंसलिंग करने कहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास ने बताया कि जिले में 1866 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और 1123 सहायिका को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है।

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