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कार्रवाई पर विवाद:मिठाई के सैंपल लिए ताे विरोध में किराना व्यापारियों ने बंद की दुकानें, बोले- कार्रवाई नहीं रुकी तो रखेंगे बंद

राजगढ़3 घंटे पहले
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  • एसडीएम की निगरानी में खाद्य विभाग के दल ने की कार्रवाई तो किराना व्यापारी हुए नाराज

त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में गुरुवार को शहर में एसडीएम की निगरानी में खाद्य विभाग के अमले ने दुकानाें पर छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद बाजार के अधिकांश व्यापारियाें ने अपनी दुकानें बंद कर लीं। वहीं व्यापारियों ने कार्रवाई के विरोध में अनिश्चितकाल के लिए बंद की घोषणा भी की है। त्योहारों का सीजन शुरू होते ही जिला प्रशासन ने मिलावटी पदार्थ की जांच करने कार्रवाई शुरू की है। इसके लिए गुरूवार को एसडीएम पल्लवी वैद्य की निगरानी में खाद्य विभाग के अमले ने शहर में दूध डेयरी सहित किराना दुकान व अन्य प्रतिष्ठान पर छापामार कार्रवाई की। करीब डेढ़ घंटे तक चली इस कार्रवाई के बाद शहर के व्यापारी एकजुट होकर प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में उतर आए। इस दौरान व्यापारियों ने कार्रवाई नहीं रोकने पर अनिश्चितकाल के लिए बंद का आह्वान किया है। हालांकि इस विरोध में सिर्फ किराना व्यापारी ही शामिल हैं, जबकि कार्रवाई मिष्ठान दुकानाें में हुई है। ^हमने कलेक्टर के निर्देश पर नियमानुसार कार्रवाई की है। अगर व्यापारी सही है तो उन्हें कार्रवाई और सैंपल से क्या दिक्कत है। इस संबंध में बात करेंगे। -पल्लवी वैद्य, एसडीएम राजगढ़।

कलेक्टर ने बैठक में कहा- पूरे जिले में चलाया जाएगा अभियान
जिले में त्याेहारों को मद्देनजर रखते हुए मिलावटखोरी पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इसके लिए जिलेभर में अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कलेक्टोरेट में बैठक ली जिसमें सभी अधिकारियों से कहा कि बारी-बारी से जिले में कार्रवाई की जाए। उन्होने कहा कि 5 नवंबर को राजगढ़, 6 को ब्यावरा और 7 नवंबर नरसिंहगढ़ में कार्रवाई की जाए। इसी तरह 9 नवंबर को सारंगपुर में और 11 नवंबर को खिलचीपुर क्षेत्र में कार्रवाई हो।
जब तक कार्रवाई नहीं करने की बात लिखित में नहीं देंगे, दुकानें रखेंगे बंद
शहर के किराना व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद करने के बाद होटल संस्कृति में एक बैठक रखी। जिसमें निर्णय लिया कि जब तक प्रशासन लिखित में यह आश्वासन नहीं दे कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक अनिश्चितकाल के लिए प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे। इसके लिए चाहे हमें घाटा उठाना पड़े।

शहर के इन प्रतिष्ठानों से लिए मिठाई आदि के सैंपल
जांच टीम ने खिलचीपुर नाका स्थित बीकानेर स्वीट्स से मिठाई, मावा, आदि के सैंपल जांच के लिए भरे हैं। इसके साथ ही यहां से पाउच-गुटखें भी जब्त किए। इस दौरान नाके पर सौधियां दूध डेयरी से छाछ, घी को जब्त कर सैंपल लिए। इसी तरह बंशी मिष्ठान भंडार और गुप्ता स्वीट्स में भी मिठाई व नमकीन के सैंपल लिए हैं। इसके बाद टीम जुलानिया किराना स्टोर और विजयवर्गीय स्टोर पहुंची, इसके बाद व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया। व्यापारियों का कहना था कि त्योहारी सीजन में इस तरह की कार्रवाई किए जाने से व्यापार प्रभावित होता है।

कलेक्टर के निर्देश पर संयुक्त टीम बनाकर जांच करने पहुंचे अधिकारी
जिले में त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने मिलावटखोरों पर कार्रवाई के लिए कहा है। इसी के तहत गुरूवार दोपहर को एसडीएम पल्लवी वैद्य, तहसीलदार संजय चैरसिया, सीएमओ पवन अवस्थी और सहायक खाद्य निरीक्षक मनोज रघुवंशी सहित नपा विभिन्न प्रतिष्ठानों पर पहुंची। जहां दुकानों से खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की गई।

व्यापारी बाेेले- त्योहार के समय ही क्यों आती है याद
प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में शहर के व्यापारी एकजुट हो गए हैं। व्यापारियों ने कहा कि कोरोना के चलते अधिकांश प्रतिष्ठान बंद थे। अब त्योहार का सीजन आया तो कुछ ग्राहकी चलने लगी। ऐसे में प्रशासन कार्रवाई करने पहुंच गया है। व्यापारियों ने विरोध करते हुए कहा कि यह जांच दल 12 महीने कहां जाता है। त्योहार के समय ही इन्हे कार्रवाई की याद आती है। इन व्यापारियों ने कहा कि हम किराना के नाम पर कोई अवैध कारोबार नहीं कर रहे, ऐसे में प्रशासन द्वारा इस तरह की छापामार कार्रवाई क्यो जा रही है।
आराेप: दुकानों में ग्राहक रहते हैं, सैंपलिंग के लिए घुसते हैं 15 से 20 लोग
शहर के व्यापारी अशोक विजयवर्गीय, अनिल मेड़तवाल, बंटी पांडे सहित अन्य लोगों ने कहा कि हमने विरोध स्वरूप किराना दुकानें बंद की हैं। व्यापारियों ने कहा कि त्योहार के समय ग्राहकों की भीड़ रहती है। ऐसे में जांच के दौरान दुकानों में एक साथ 15 से 20 लोग अंदर घुस जाते हैं। ऐसे में कोई सामान चोरी हो जाता है या फिर नगदी गायब हाे जाए तो यह किसकी जिम्मेदारी रहेगी।

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