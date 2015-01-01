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स्कूल शिक्षा विभाग:नौवीं से 12 वीं की कक्षाओं के संचालन के निर्देश जारी

राजगढ़एक घंटा पहले
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स्कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय व अशासकीय स्कूलों के प्रारंभ व संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने बैठक के दौरान सभी स्कूलों में नौवीं से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित करने के लिए निर्देश दिए थे साथ ही कोरोना के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाने का भी कहा है। 10वीं व 12वीं की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 18 दिसंबर से स्कूल नियमित रूप से पूरे निर्धारित समय पर संचालित होंगे।

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