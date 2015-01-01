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अबूझ मुहूर्त:खरीदारी के लिए धनतेरस से पहले कई शुभ योग

राजगढ़3 घंटे पहले
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  • पुष्य, रवि, सर्वार्थ व अमृत सिद्धि जैसे योग में खरीदारी सेे आएगी सुख-समृद्धि

दीपावली के निकट आते ही लोगों ने ज्वेलरी, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादाें समेत अन्य गृह उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी करना शुरू कर दिया है। बहुत से ऐसे लोग हैं, जो खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए शनिवार से ही मुहूर्त शुरू की शुरूआत हो गई है। धनतेरस 12 नवंबर को व दीपावली 14 नवंबर को है। खास बात यह है कि इन दिनों में धनतेरस के अबूझ मुहूर्त सहित 4 दिन विभिन्न शुभ योग है। इनमें पुष्य, रवि, सर्वार्थ व अमृत सिद्धि जैसे शुभ योग शामिल हैं। ज्योतिषियों का मत है कि ऐसे विशेष योगों में की गई खरीदी परिवार के लिए सुख-समृद्धिदायी होती है। पंडितों के अनुसार करवा चौथ व छठ के बाद 8 को अहोई अष्टमी व 11 नवंबर को रंभा एकादशी रहेगी। इन दिवसों में भी खरीदी फलदायी रहेगी। इसलिए खरीदारी करना सभी परिवारों के लिए शुभदायी होगा।
लोगों ने शुभ मुहूर्त के लिए की बुकिंग: शनिवार को दिनभर बाजार में रौनक रही है। इस दौरान इलेक्ट्रिक दुकान, दो पहिया वाहनों के साथ ही अन्य प्रतिष्ठान पर भीड़ लगी रही। इस दौरान शहर में अधिकांश लोगों ने त्योहार सीजन में खरीदी करने के साथ ही त्योहार के लिए बुकिंग भी की है। ताकि अच्छे मुहूर्त में सामग्री खरीदकर घर ले जा सके।

बाजार में खरीदारी करने के लिए ये रहेंगे शुभ मुहूर्त
स्कंद षष्ठी का योग शनिवार शाम तक रहा है। इसके साथ ही रविवार को रवि योग सुबह 6.47 बजे से 8.12 बजे तक रहेगा। वाहन, भवन-भूखंड खरीदना शुभ रहता है। आठ नवंबर को कुमार योग, अश्लेषा नक्षत्र व अहोई अष्टमी। खाद्यान्न व औषधि की खरीदारी व मांगलिक कार्य करना श्रेष्ठ फलदायी रहेगा। वहीं 12 नवंबर को धनतेरस-अबूझ मुहूर्त दिवस, प्रदोष व हस्त नक्षत्र योग रहेगा। इस दिन वाहन, भूमि, भवन, आभूषण व वस्त्र आदि की खरीदारी करना मंगलकारी रहेगा। इस दिन आयुर्वेद शास्त्र के प्रवर्तक धनवंतरी भगवान व औषधियों का पूजन होगा।

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