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कुंडालिया सिंचाई परियोजना:डूब क्षेत्र के 28 परिवाराें काे मुआवजा का आश्वासन देकर अब पट्‌टे भी निरस्त किए

राजगढ़3 घंटे पहले
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  • कायथा गांव के परिवाराें को कुंडालिया सिंचाई परियोजना में मिले थे पट्‌टे

कुंडालिया सिंचाई परियोजना में डूब में आए कायथा गांव के 28 परिवार को पट्‌टे मिले थे, जिन्हें डूब क्षेत्र में आने के बाद पहले तो मुआवजा देने का आश्वासन देते रहे। इसके बाद इस जमीन को वन भूमि घोषित कर दिया है। डूब प्रभावित तस्लीम बी, बालूसिंह सहित अन्य लोगों ने कलेक्टर को शिकायत करते हुए बताया कि उन्हे 1976 में गांव में पट्‌टे दिए गए थे। अधिकांश किसानों के 8-8 बीघा जमीन के पट्‌टे थे। तीन साल पहले कुंडालिया परियोजना में यह जमीन डूब क्षेत्र में आ गई। इसके चलते गांव के सभी लोगों को मुआवजा दे दिया गया, लेकिन 28 परिवार इससे वंचित रहे गए। हर बार मुआवजा का आश्वासन ही मिला। गांव के सभी लोगों काे असिंचित जमीन क 3 लाख और सिंचित जमीन का 5 लाख रुपए बीघा से मुआवजा मिला है। लेकिन 28 लोग आज भी इससे वंचित है और सभी की जमीन डेम के पानी में डूब गई। 280 बीघा से अधिक है जमीन: कायथा गांव के बालूसिंह गुर्जर, मांगीलाल गुर्जर, उदालाल गुर्जर, उँकारसिंह, रामसिंह, अमरसिंह ने बताया कि गांव के 28 परिवार को मुआवजा नहीं मिला है।

नकल निकली तो पता चला वन भूमि घोषित हाे गई
पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि उन्हे अभी तक मुआवजा देने का आश्वासन दिया जा रहा था, इसी बीच तहसील से पैतृक जमीन की नकल निकलवाई तो वह उसमें जमीन को वन भूमि बता रखा है। जबकि पिछले साल तक यह जमीन सभी किसानों के नाम पर थी। इसके चलते 16 परिवार ने न्यायालय की शरण भी ली है। वहीं पीड़ितों ने कलेक्टर से शिकायत कर मामले की जांच कराने के लिए भी कहा है।

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