पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

प्रदर्शन:ढाेल बजाते, नारे लगाते पहुंचे नपा, बताईं समस्याएं, रहवासियों ने कहा- न सड़कें और न ही स्ट्रीट लाइट

राजगढ़5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
सीएमओ को ज्ञापन सौंपने के लिए आधे घंटे तक नगरपालिका कार्यालय के मुख्य द्वार पर नारेबाजी करते बारहद्वारी कॉलोनी के रहवासी। - Dainik Bhaskar
सीएमओ को ज्ञापन सौंपने के लिए आधे घंटे तक नगरपालिका कार्यालय के मुख्य द्वार पर नारेबाजी करते बारहद्वारी कॉलोनी के रहवासी।
  • वार्ड-14 बारहद्वारी कॉलोनी के रहवासियों ने किया प्रदर्शन

शहर के वार्ड क्रमांक 14 क्षेत्र की बारहद्वारी कॉलोनी में अंधेरी सड़कें रहवासियों की परेशानियों का सबब बन रही है। रात में यहां स्ट्रीट लाइट चालू नहीं रहती। यहां की सड़कें भी कच्ची हैं, जिन पर बारिश के समय जहां कीचड़ रहता है।

वहीं इन दिनों सड़कों पर धूल उड़ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लोगों को अभी तक लाभ नहीं मिला है, जिन लोगों को लाभ मिला है, वह उनमें से कई पात्रता की श्रेणी में नहीं आते। यह व्यथा यहां के रहवासियों ने बुधवार को नगरपालिका के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए सीएमओ पवन अवस्थी को बताई।

रहवासी अपने मोहल्ले से ही ढाेल ढमाकों के साथ नारेबाजी करते हुए ब्यावरा नाके से होकर नगरपालिका कार्यालय के सामने पहुंचे। दोपहर करीब 1 बजे रहवासियों ने नगरपालिका के सामने आधे घंटे तक विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। खाद्यान्न पर्ची से नाम कटने व मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत पंजीयन नहीं होने की परेशानियां भी रहवासियों ने बताई।

कार्यशाला में थे सीएमओ, तो आधे घंटे द्वार पर ही बैठे

करीब 1 बजे बारहद्वारी के रहवासी नगरपालिका के सामने अपनी समस्याएं लेकर ज्ञापन देने पहुंच गए थे। वह नपा के सामने ही बैठकर सीएमओ पवन अवस्थी के आने का इंतजार कर रहे थे। कर्मचारियों ने उन्हें जानकारी दी कि सीएमओ एक कार्यशाला में जिला पंचायत गए हैं। आप यहां वरिष्ठ कर्मचारी को ज्ञापन दे दीजिए, लेकिन वे नहीं माने और करीब आधे घंटे तक द्वार पर ही बैठे रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser