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विरोध:राम मंदिर निधि पर भूरिया के बयान से भड़के, पुतला फूंका

राजगढ़5 घंटे पहले
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भूरिया का पुतला दहन करते हुए हिंदू चेतना मंच के कार्यकर्ता। - Dainik Bhaskar
भूरिया का पुतला दहन करते हुए हिंदू चेतना मंच के कार्यकर्ता।
  • राम मंदिर की समर्पण निधि काे लेकर दिया था विवादास्पद बयान

राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्र की जा रही समर्पण निधि के सबंध में एक दिन पहले कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया के विवादास्पद बयान का विराेध शुरू हाे गया है।बुधवार को हिंदू चेतना मंच के जिला अध्यक्ष बृजमोहन सरावत के नेतृत्व में खिलचीपुर नाके पर कांतिलाल भूरिया का पुतला दहन किया गया।

इस अवसर पर मंच के अध्यक्ष ने बताया कि श्री भूरिया राम भक्तों पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। इसके कारण संपूर्ण हिंदू समाज की भावनाओं को आघात पहुंचा है। हिंदू चेतना मंच इस तरह के बयानों का घोर विरोध करता है और श्रीभूरिया से निवेदन करता है कि वह हिंदू समाज से माफी मांगें। इस अवसर पर हिंदू चेतना मंच के साथ ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष तेजेंद्र उपाध्याय, सोनू टेलर, कमल सिंह तवर, संतोष कामली, भोला सिसोदिया, बंटी चौहान, प्रमोद अडसुले, मनोज शर्मा आदि भी उपस्थित थे।

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