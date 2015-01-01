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जीर्णोद्धार...:महादेव के देवालय का जीर्णोद्धार जारी झरने के ऊपर डाला राउंड बीम

राजगढ़3 घंटे पहले
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|श्री बैजनाथ बड़ा महादेव शिवालय परिसर में स्थित प्राचीन देवालय के जीर्णोद्धार का जनभागीदारी से काम जारी है। गुरुवार को देवालय के सामने से निकलने वाले बरसाती नाले के ऊपर की ओर राउंड बीम डाला गया। जिससे झरने के पानी को भी निकलने का सुगमता से रास्ता मिल सकेगा और परिसर की सुरक्षा भी हो सकेगी। साथ ही झरने का सौंदर्यीकरण भी हो सकेगा। देवालय में दीपावली के बाद अखंड श्रीरामचरितमानस पाठ का अनुष्ठान शुरू होने वाला है। जिसकी पूर्व तैयारियों में देवालय का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसके लिए स्थानीय के साथ-साथ बाहर के श्रद्धालु भी सहयोग कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य नई पीढ़ी को रामचरितमानस से जोड़ना, इसके महत्व से परिचित करवाना और आध्यात्मिक वातावरण तैयार करना है। साथ ही इससे श्री बैजनाथ बड़ा महादेव शिवालय का राष्ट्रीय स्तर तक प्रचार भी हो सकेगा। जो शिवालय में श्रद्धालुओं को जोड़ने के लिए प्रेरित कर सकेगा और शहर के धार्मिक पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिल सकेगा। इस अभियान की प्रेरणा पचोर के बड़ा शिवालय में जनभागीदारी से पिछले 36 वर्षों से चल रहे अखंड श्रीरामचरितमानस पाठ के आयोजन से मिली है।

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