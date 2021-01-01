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ऐतिहासिक मंदिर:प्रोटेक्शन वाॅल बनाकर साका श्यामजी को डूब में आने से बचाएंगे

राजगढ़3 घंटे पहले
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मंदिर के आसपास प्रोटेक्शन बंड (वॉल) बनाया जाएगा। - Dainik Bhaskar
मंदिर के आसपास प्रोटेक्शन बंड (वॉल) बनाया जाएगा।
  • मंदिर के आसपास प्रोटेक्शन बंड (वॉल) बनाया जाएगा

17वीं शताब्दी में रानी भाग्यवती ने पति राजा श्याम सिंह की स्मृति में सांका श्यामजी मंदिर का निर्माण कराया था। अब यह मंदिर पार्वती नदी पर 128 करोड़ की लागत से बन रहे 24 मीटर ऊंचे डेम के डूब क्षेत्र में आ रहा है।

इसे पानी में डूबने से बचाने के लिए मंदिर के आसपास प्रोटेक्शन बंड (वॉल) बनाया जाएगा। इसके लिए 13 करोड़ की लागत से एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इससे ऐतिहासिक धरोहर बचेगी और पर्यटन को विकसित किया जा सकेगा।

मंदिर से 150 मीटर की दूरी पर मिट्‌टी का चौकोर बांध तैयार किया जाएगा। 2 किमी लंबाई वाली इस प्रोटेक्शन बंड (वॉल) की मदद से डेम का पानी मंदिर के अंदर आने से रोका जाएगा। वहीं बारिश के पानी को बाहर निकालने ड्रेन बनाकर उसे पंप से डेम में छोड़ा जाएगा।

ऐसे बनाई जाएगी प्रोटेक्शन वॉल

  • 13 करोड़ की लागत से बनेगा प्रोटेक्शन बंड
  • 18 मीटर रहेगी बंड की उंचाई
  • 7.5 मीटर टॉप पर बंड की चौड़ाई होगी
  • 2 किमी होगी प्रोटेक्शन बंड की लंबाई।
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