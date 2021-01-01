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विरोध:बिजली कंपनी के एसई ने कहा-निजीकरण से महंगी हाेगी बिजली, कर्मचारियों का भी नुकसान

राजगढ़5 घंटे पहले
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निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन करते बिजली कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी। - Dainik Bhaskar
निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन करते बिजली कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी।

निजीकरण के विरोध में बुधवार को बिजली कंपनी के जिलेभर के अधिकारी-कर्मचारी कलमबंद हड़ताल पर रहे। हड़ताल के दौरान अधिकारी-कर्मचारियों ने सरकारी कामकाज पूरी तरह से बंद करने के साथ ही दिनभर केवल आवश्यक सेवाओं को ही जारी रखा।

वहीं अब 7 फरवरी को भोपाल में विरोध प्रदर्शन होगा, इसके लिए भी जिलेभर के अधिकारी व कर्मचारी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। इस दाैरान कंपनी के एसई ने कहा कि निजीकरण से बिजली महंगी हाेगी और कर्मचारियाें का भविष्य भी खराब हाेगा।

मध्यप्रदेश यूनाइटेड फाेरम फ्राॅम यूनियन एम्पलाईस इंजीनियर के बैनर तले बुधवार को जिलेभर के कर्मचारी एसई कार्यालय में एकत्रित हुए, जहां सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए नारेबाजी की। वहीं हर हाल में बिजली कंपनी का निजीकरण नहीं करने की मांग की भी है।

आवश्यक सेवाएं चालू रखी

प्रदर्शन में एसई श्री ठाकरे ने कहा कि निजीकरण से जिलेभर में महंगी बिजली दी जाएगी। वहीं लोगों को मिलने वाली सब्सिडी भी बंद हो जाएगी। श्री ठाकरे ने कहा कि अधिकारी व कर्मचारियों का भविष्य भी अंधकार में रहेगा।

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