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राष्ट्रीय प्रतिभा खोज:प्रतिभा खोज परीक्षा के आवेदन 13 नवंबर तक

राजगढ़3 घंटे पहले
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राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 13 नवंबर रहेगी और परीक्षा 12 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इसमें वे छात्र शामिल हो सकते हैं जो किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा दसवीं के छात्र है। इसमें उम्र की सीमा 1 जुलाई 20 को 18 साल से कम रखी गई है। इस परीक्षा के आधार पर देश भर में 2000 छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रों को कक्षा ग्यारहवीं एवं बारहवीं के लिए 1250रुपए प्रति माह पीजी स्तर की कक्षाओं के लिए 2 हजार ओर पीएचडी के लिए यूजीसी के नियम के मुताबिक राशि मिलती है इसमें मासिक योग्यता एवं शिक्षा के दो पेपर होते हैं

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