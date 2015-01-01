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शिक्षण सत्र 2019-20:शिक्षकों को देनी होगी दक्षता आंकलन परीक्षा

राजगढ़एक घंटा पहले
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शिक्षण सत्र 2019-20 में माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10 वीं एवं 12वीं की परीक्षा में शून्य से 40 प्रतिशत परीक्षा परिणाम वाले एवं हाईस्कूल तथा हायर सेकंडरी स्कूल के केचमेंट की माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों की दक्षता आंकलन के लिए परीक्षा रखी जाएगी । इस संबंध में आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत द्वारा सभी संयुक्त संचालक लोक शिक्षा संभाग तथा जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन शिक्षकों के लिए परीक्षा रखी जानी है, उन्हें परीक्षा के दिनांक, समय एवं स्थल की सूचना अविलम्ब जारी कर दी जाए। साथ ही संबंधित को सूचना पत्र तामील कराकर उसकी प्राप्ति सुरक्षित रखी जाए। शिक्षकों की संख्या के आधार पर जिला स्तर पर कोविड प्रोटाकॉल का पालन करते हुए आवश्यक स्थलों का चिन्हांकन कर परीक्षा आयोजित की जाएगी। स्थल का चयन, केन्द्र पर संख्या निर्धारण एवं मूल्यांकन के लिए मूल्यांकनकर्ता का चयन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। हाईस्कूल तथा हायर सेकेडंरी स्कूलों के शिक्षकों की परीक्षा 27 दिसंबर को तथा केचमेंट की माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की परीक्षा 28 दिसंबर को दोपहर 12बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित की जाएगी।

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