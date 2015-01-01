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आंदलहेड़ा गांव:अस्पताल में किशोरी की मौत परिजनों की कार्रवाई की मांग

राजगढ़एक घंटा पहले
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सिविल मेहताब अस्पताल में शुक्रवार को आंदलहेड़ा गांव की एक 16 वर्षीय किशोरी की मौत के बाद नाराज परिजनों ने ड्यूटी डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की और कार्यवाही नहीं होने तक शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। किशोरी को पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया था। अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर टीआई रविंद्र चावरिया स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इस विषय में बीएमओ डॉ. गौरव त्रिपाठी का कहना है कि किशोरी को सुबह इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया था और दिन में उसकी मौत हुई। इस बीच में ड्यूटी पर तीन अलग-अलग डॉक्टर अलग-अलग समय में आए। किशोरी की मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मां ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप
मृतक किशोरी की मां शैतान बाई ने बताया कि किशोरी को पेट दर्द था और परिजन उसे इलाज के लिए सुबह 6 बजे अस्पताल में ले आए थे। किशोरी को केवल शुरू में ही एक बोतल और इंजेक्शन अस्पताल की तरफ से दिया गया। इसके बाद उसका कोई इलाज नहीं किया गया। ड्यूटी नर्स से जब परिजनों ने इलाज के लिए कहा तो नर्स ने कहा कि डॉक्टर की अनुमति के बिना कुछ नहीं दिया जा सकता। शैतान बाई के अनुसार किशोरी की मौत तक उनकी बेटी को देखने कोई डॉक्टर नहीं आया था। उन्होंने कहा कि इलाज के अभाव में उनकी बेटी ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया।

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