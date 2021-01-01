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बेपरवाह लोग:सिविल सर्जन ने खड़े रहकर करवाई सफाई, दोपहर में फिर वहीं रही गंदगी

राजगढ़7 घंटे पहले
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जिला अस्पताल में बेपरवाह लोग जहां मर्जी आए, वहीं कचरा फैला रहे हैं। रविवार को पल्स पोलियो अभियान के शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर नीरजकुमार सिंह के आने के पहले सिविल सर्जन डॉ आरएस परिहार ने ट्रामा सेंटर के मुख्य द्वार पर जिस जगह खड़े रहकर सफाईकर्मियों से सफाई करवाई। महज 3 घंटे बाद दोपहर 12 बजे उसी जगह गंदगी नजर आई। लोगों ने डस्टबिन रखे होने के बावजूद यहां-वहां कचरा फेंक दिया था। कमोबेश यही हालात अस्पताल परिसर के अन्य स्थानों के भी थे। अस्पताल परिसर में सुबह-शाम नियमित सफाई करने के निर्देश हैं। सफाईकर्मी यहां सफाई करते भी हैं, लेकिन लोगों की बेपरवाही से अस्पताल परिसर साफ सुथरा नजर नहीं आता।

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