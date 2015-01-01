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उत्तर-पूर्वी हवा:बादल छंटे ताे रात का पारा 12.80 पर आया

राजगढ़3 घंटे पहले
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  • शुष्क मौसम के बीच उत्तर-पूर्वी हवा के चलते गिरने लगा तापमान

क्षेत्र में एक बार फिर उत्तर-पूर्वी हवा चल रही है। वहीं बादल भी छंट गए हैं। इसके चलते रात के तापमान में गिरावट आई है। वहीं दिन का तापमान बढ़ा है। इस दौरान गुरूवार को दिनभर मौसम साफ रहा है। वहीं हवा की रफ्तार भी स्थिर रही।
क्षेत्र में पिछले छह दिनों से तापमान में लगातार गिरावट हो रही थी लेकिन बुधवार को आसमान में बादल छाने के चलते दिन व रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई। इसके बाद गुरूवार को बादल छंटते ही रात के तापमान में गिरावट आई है और पारा 12.8 डिग्री पर आ गया। इस दौरान दिन के समय शुष्क मौसम में 11 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से ठंडी हवा चलती रही। अब आसमान से बादल छटने से दिन व रात के तापमान में कमी आने की
संभावना है।
दिन का तापमान बढ़ा
क्षेत्र में गुरूवार को भी दिन व रात के तापमान में दोगुना अंतर रहा है। मौसम विभाग के आरएस गोयल के अनुसार बुधवार को अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री था, जो गुरूवार को 31.2 डिग्री पर जा पहुंचा। बुधवार को न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री था, जो गुरूवार को 12.8 डिग्री हो गया।

क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से यह है पारे की चाल
दिन न्यूनमत अधिकतम
गुरूवार 12.8 31.2
बुधवार 13.3 30.6
मंगलवार 13.0 30.3
सोमवार 13.6 30.1
रविवार 15.6 30.5
शनिवार 17.0 31.2
शुक्रवार 16.4 32.2

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