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मारपीट:पत्नी की डिलीवरी के कागज मांगे ताे नर्स नेे पति के साथ मिलकर पीटा

राजगढ़3 घंटे पहले
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  • लीमाचौहान अस्पताल में पदस्थ नर्स ने डिलेवरी के कागज नहीं दिए थे

लीमाचौहान के सरकारी अस्पताल में पदस्थ नर्स डिलेवरी के कागज नहीं दे रही थी, फरियादी द्वारा बार-बार पेपर लेने की बात कहे जाने पर नर्स व उसके पति ने उसके साथ मारपीट कर दी। मौके पर खड़े लोगाें ने इसका वीडियो बनाकर साेशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद फरियादी की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि 30 अक्टूबर को फरियादी अरन्या निवासी दिलीप नागर पुत्र देवीसिंह नागर ने थाने में शिकायत की थी कि वह सुबह अस्पताल में गया था। जहां एएनएम से उसकी पत्नी की डिलीवरी से संबधित कागजात मांगे। जिसको देने से उसने मना कर दिया। एसओ यूएस मुकाती के अनुसार फरियादी ने बताया कि वह पहले भी कई बार इस काम को लेकर एएनएम से मिला है, लेकिन नर्स ने उसे बार बार बहाने बनाकर कागजात देने से मना किया। जब फरियादी ने कागजातों को न देने का कारण पूछा तो महिला एएनएम व उनके पति द्वारा फरियादी दिलीप नागर के साथ सार्वजनिक रूप से गालीगलौज कर मारपीट कर दी। इसका आसपास खड़े लोगों ने वीडियो बना लिया। इसके चलते पुलिस ने आरोपी नर्स व उसके पति के खिलाफ मारपीट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। मामला जांच में लेने के बाद पुलिस ने महिला नर्स व उसके पति को गुरूवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

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