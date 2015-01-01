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चैकिंग के दौरान ...:चोर गिरोह के दो सदस्य पकड़े, छह लाख कीमत की 20 बाइक बरामद

राजगढ़3 घंटे पहले
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  • दाे चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस ने एक अंतर जिला चोर गिरोह के दाे सदस्याें को पकड़ा है। आराेपियाें के पास से 20 बाइक भी बरामद की हैं। इन बाइक की कीमत करीब छह लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। आराेपियाें से गिराेह के और सदस्याें के बारे में पूछताछ की जा रही है।
एसपी प्रदीप शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि वाहन चैकिंग के दौरान मुखबिर ने बाइक चोर के बारे में सूचना दी। इसके चलते टीआई युवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। जिसमें एसआई जगदीश गोयल, एएसआई एलएस भाटी, आरक्षक रवि मौर्य, योगेन्द्र सिंह राजपूत़, बलवीर मीणा, देवीलाल दांगी, कविता रघुवंशी, पिंकल वंशल व परमेश्वर ने अरन्या चौकी पर वाहन चेकिंग पाइंट लगाया। जहां बुधवार दोपहर 2 बजे अलग-अलग वाहन से आ रहे संदिग्ध लोग पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़कर पूछताछ की तो सुरेश उर्फ लल्लू कोली ने गुना निवासी अाैर पवन तंवर पुत्र इन्दर तंवर ने खुद काे झालावाड़ का निवासी बताया। दोनों संदेहियों के पास गाडियों के कागजात व ड्रायविंग लायसेंस नहीं मिले। जिनकी सर्चिंग की तो वह दूसरे के नाम की निकली।
पचाेर, ब्यावरा सहित आसपास के इलाकाें से भी चुराई थीं बाइक: आराेपियाें से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की। इस पर आरोपियों ने दो बाइक के अलावा अन्य बाइक पचाेर व ब्यावरा सहित आसपास से चोरी करना स्वीकार किया है। पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों के पास से 20 बाइक जब्त की।

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