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खानपुरा गांव में हुआ विवाद:वोट किसे दिया यह नहीं बताया ताे की मारपीट, विरोध में ग्रामीण बोले आदतन शिकायती है फरियादी

राजगढ़3 घंटे पहले
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पिछले दिनों ब्यावरा में हुए विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक गांव में विवाद हो गया। फरियादी का कहना है कि अाराेपी उससे पूछ रहे थे कि उसने किसे वाेट दिया है। जब उसने नहीं बताया ताे अाराेपियाें ने मारपीट की। विवाद के बाद फरियादी की शिकायत पर ब्यावरा थाने में मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद थाने में पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि फरियादी आदतन शिकायती है, इससे पहले भी उसने गांव के लोगों के खिलाफ मामले दर्ज कराए है। इस पर पुलिस ने मामला जांच में लिया है। ब्यावरा उपचुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्वक निबट गया है लेकिन चुनाव के बाद वोट देने की बात को लेकर खानपुरा गांव में विवाद हो गया है। खानपुरा निवासी विनोद पुत्र किशनलाल वर्मा ने पुलिस को शिकायत करते हुए कहा कि बुधवार रात 9 बजे जब वह घर के पास ही खड़ा था, उसी दौरान गांव के विक्रम पुत्र मोहन लाल सौंधिया, जगदीश पुत्र मांगीलाल सौंधिया और सूरज पुत्र मांगीलाल सोंधिया उसके पास आए और पूछने लगे कि तूने वोट किसे दिया। जब मैंने उन्हे कुछ नहीं बताया तो उन्होने मेरे साथ गालीगलाैज करते हुए मारपीट कर दी। इस पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अजा-जजा अत्याचार निवारण एक्ट के साथ ही मारपीट व गालीगलाैज का मामला दर्ज किया है। उधर ग्रामीणों की शिकायत पर फरियादी की जांच भी शुरू की है।

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