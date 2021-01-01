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सौगात:भैंसवा माता परिसर में एक करोड़ के होंगे काम

राजगढ़5 घंटे पहले
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  • कलेक्टर व जिपं सीईओ ने निरीक्षण कर पर्यटन केंद्र बनाने के दिए निर्देश

धार्मिक पर्यटन के रूप में भैंसवा माता मंदिर को विकसित किया जाएगा। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह भैंसवा माता मंदिर क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप मंे विकसित करने की बात पहले भी कह चुके हैं। इसी को लेकर बुधवार को कलेक्टर ने जिपं सीईओ केदार सिंह के साथ यहां दोबारा निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर परिसर को सुंदर और आकर्षक स्वरूप देने तथा पर्यटकों के लिए सुविधाएं जुटाने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर श्री सिंह द्वारा सीईओ श्री सिंह के साथ मंदिर परिसर का दौरा किया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी के ईई एसएस वर्मा, सीईओ जनपद सारंगपुर मुकेश जैन, अन्य अधिकारी एवं सहायता समूह के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कलेक्टर ने कहा कि मंदिर परिसर में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे श्रद्धालु आकर आध्यात्मिक लाभ के साथ पर्यटन क्षेत्र का भी आनंद ले सकें।

सीईओ श्री सिंह ने बताया कि मंदिर क्षेत्र में शासन की विभिन्न योजनाओं को मिलाकर करीब एक करोड़ के काम कराए जाएंगे। इन कामों में पर्यटकों के रूकने के लिए अच्छे कमरे, हाईजीनिक स्वच्छ शौचालय, किचन आदि की व्यवस्था, सौंदर्यीकरण के कार्य, परिसर में आकर्षक मैदान एवं हरियाली, पानी की व्यवस्था आदि कार्य कराए जाएंगे।

आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना पर होगा काम

मंदिर परिसर में स्व सहायता समूह के माध्यम से प्रसाद निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, माता की चुनरी तथा पूजा में लगने वाली सामग्री का निर्माण परिसर में ही किया जाएगा। इससे स्थानीय लोगो को रोजगार मिलेगा और श्रद्धालुओं को सभी सामग्री अच्छी और सस्ती मिल सकेगी। स्व सहायता समूह की अध्यक्ष कृष्णा भिलाला और एनआरएलएम प्रतिनिधि हर्षा गौंड ने बताया कि स्व सहायता समूह को यही ट्रेनिंग दी जाएगी और उनके उत्पाद तैयार करा कर यही उपलब्ध कराए जाएंगे।

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