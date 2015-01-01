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गांवाें में बढ़ रहा संक्रमण..:नवंबर में चौथी बार 11 कोरोना पॉजिटिव मिले

सीहोर3 घंटे पहले
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  • शुक्रवार को 469 लोगों के सैंपल लिए जिनमें से सबसे अधिक श्यामपुर से 97 है

नवंबर में शुक्रवार को चौथी बार फिर 11 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन्हें मिलाकर अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 107 तक पहुंच गई है। अक्टूबर माह में एक्टिव मरीजों की संख्या 60 तक आ चुकी थी लेकिन फिर से पॉजिटिव की संख्या बढ़ी। शुक्रवार को 469 लोगों के सैंपल लिए जिनमें सबसे अधिक श्यामपुर के हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 11 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें सीहोर के चार लोग हैं जो चाण्क्यपुरी, हाउसिंग बोर्ड, वैशाली नगर और इंद्रा कॉलोनी से हैं। इसके अलावा नसरुल्लागंज से 2, आष्टा वार्ड नंबर 17 से 1, इछावर के धामंदा से 1, बुदनी के 3 व्यक्तियों की रिपोर्ट संक्रमित आई है। कुल एक्टिव व्यक्तियों की संख्या 107 हो गई है। अभी तक 41 संक्रमितों की मौत हो चुकी है।
कहां से कितने लिए सैंपल : सीएमएचओ डॉ. सुधीर कुमार डेहरिया ने बताया कि शुक्रवार को जिलेभर से 469 सैंपल लिए गए हैं। सीहोर शहरी क्षेत्र से 52 सैंपल लिए गए जबकि नसरूल्लागंज से 84, आष्टा से 97, इछावर से 58, श्यामपुर से 97 बुदनी से 81 सैंपल लिए गए हैं।
दो टीमें कर रही हैं सर्वे
सभी कंटेनमेंट एवं बफर जोन में स्वास्थ्य दलों द्वारा सघन स्वास्थ्य सर्वे किया जा रहा है। पॉजिटिव मिले लोगों के करीबी संपर्क वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनकी सूची तैयार की जा रही है। प्रत्येक कंटेनमेंट जोन में सर्वे के लिए एक से दो दल लगाए गए हैं। सर्वे दल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को बनाया गया है तथा स्वास्थ्य सर्वे दल में एएनएम, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है।
कुल पॉजिटिव 2261
जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 2261 हो गई है। इनमें से 2113 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। पैथालॉजी द्वारा कोरोना वायरस सैंपल की रिजेक्ट संख्या कुल 71 है।

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