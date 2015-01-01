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स्वदेशी अपनाओ, मिट्टी के दीप जलाओ..:मनकामेश्वर महादेव मंदिर में 2100 दीप जलाकर बताया माटी का महत्व

सीहोर3 घंटे पहले
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स्वदेशी अपनाओ, मिट्टी दीप जलाओ के तहत गुरुवार की शाम को शहर के तहसील चौराहा स्थित प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर पर प्रजापति समाज ने 2 हजार एक सौ दीप जलाकर मंदिर को रोशन किया और मिट्टी का महत्व बताते हुए दीपावली पर मिट्टी के दिये खरीदने का संदेश लोगों को दिया। हालांकि कोविड-19 की गाइड लाइन को देखते हुए व्यवस्थापकों ने मंदिर पर भीड़ नहीं होने दी। इस मौके पर मिशन माटी दीप आयोजन समिति के अध्यक्ष विष्णु सम्राट प्रजापति, सतीश राठौर, नंद किशोर राठौर, हरीश अग्रवाल, राहुल यादव, माखन परमार, अर्जुन राठौर, मनीष शर्मा, विवेक श्रीवास्तव, प्रकाश प्रजापति, प्रेम प्रजापति आदि थे।

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