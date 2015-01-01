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छठ पर्व:डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू

सीहोर3 घंटे पहले
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  • भोजपुरी समाज के लोग सीवन के महिला घाट पर पहुंचे, आज उगते सूर्य को देंगे अर्घ्य

छठ पर्व मनाने शुक्रवार शाम 4 बजे से भोजपुरी समाज के लोग बड़ी संख्या में सीवन नदी के महिला घाट पर पहुंचे और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। भोजपुरी समाज के लोग छठ पर्व मना रहे हैं। गुरुवार शाम से यह पर्व शुरू हो गया था जब समाज के लोगों ने दूध चावल और गुड़ की खीर जिसे खरना कहते हैं इसे खाकर व्रत की शुरुआत की थी। इसके बाद गुरुवार शाम से ही सीवन नदी के महिला घाट पर विद्युत साज सज्जा की जाने लगी थी। यहां पर घाट को आकर्षक तरीके से सजा दिया गया था। शुक्रवार शाम को लोगों का आना शुरू हो गया था। अर्घ्य देकर मांगी पति की लंबी आयु : समाज की महिलाओं ने सीवन नदी के महिला घाट पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। इस मौके पर महिलाएं पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। समाज के महिला एवं पुरुषों ने छठ माता की पूजा अर्चना की । इस अवसर पर महिला घाट पर नगर पालिका अध्यक्ष अमीता जसपाल अरोरा ने भी पहुंचकर छठ माई की पूजा की। समाज की नीलू झा ने बताया कि लोक आस्था का यह पर्व घर में खुशहाली-पति की दीर्घायु एवं संतान प्राप्ति के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है। इस निर्जला व्रत का समापन 21 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद होगा।

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