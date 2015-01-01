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धनतेरस:मकान की छत पर लाइट लगाते समय डीपी पर गिरा युवक, तार टूटने से बची जान

सीहोर3 घंटे पहले
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धनतेरस और दीपावली त्योहार पर लोग अपने घरों में लाइट की झालर लगा रहे हैं। इसी तरह गुरुवार को भी गंगा आश्रम में एक चार मंजिला बिल्डिंग पर 30 वर्षीय युवक लाइटिंग की झालर लगा रहा था। तभी उसका पैर टीनशेड से फिसल गया। इससे वह ट्रांसफार्मर पर गिर गया। उसी समय जंपर के तार टूट गए और लाइट चली गई। इससे युवक की जान बच गई। हालांकि वह गंभीर घायल हो गया। गुरुवार की शाम करीब 4 बजे गंगा आश्रम की चार मंजिला बिल्डिंग पर अनिल पुत्र रंजीत सिंह उम्र 30 काम कर रहा था। तभी धनतेरस और दीपावली के लिए छत के टीन शेड से लाइटिंग वाली झालर को नीचे लटका रहा था। तभी युवक का टीन पर से पैर फिसल गया।

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