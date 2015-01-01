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70 गेंदों में शतक:आखिरी गेंद पर चाैका जड़कर आदर्श ने सीहोर को दिलाई जीत

सीहोर3 घंटे पहले
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  • बीएसआई मैदान पर खेले गए मैत्री मैच में भोपाल की 4 विकेट से हार

शहर के बीएसआई मैदान पर खेले गए भोपाल और सीहोर क्रिकेट टीम के मैत्री मैच में मात्र 70 गेंद पर 120 रन की विस्फोटक शतकीय पारी खेलने वाले आदर्श राय ने मैच की अंतिम गेंद पर चौका मारकर सीहोर टीम को भोपाल के खिलाफ जीत दिलाई। शनिवार को खेले गए इस मुकाबले में सेंट माइकल भोपाल की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 40 ओवर में 204 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। वहीं सीहोर ने इस रोमांचक मैच को चार विकेट से जीत लिया। डीसीए के मीडिया प्रभारी प्रियांशु दीक्षित ने बताया कि शनिवार को खेले गए इस मुकाबले में सेंट माइकल भोपाल ने बल्लेबाज आयुष यादव 69 रन और अनिमेष की 22 रन की शानदार पारी की बदौलत आठ विकेट खोकर 204 रन का स्कोर बनाया। वहीं सीहोर की ओर से गेंदबाजी करते हुए विशांक शिंदे ने चार विकेट, मानस, उज्जवल और अर्च ने 1-1 विकेट हासिल किया। वहीं जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी सीहोर क्रिकेट टीम के बल्लेबाज आदर्श राय ने मैच की अंतिम गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाकर मैच में सीहोर को विजय दिलाई। नाट आउट आदर्श राय ने 70 गेंदों पर 120 रन की पारी खेली। इसके अलावा उज्जवल 27 और विशांक ने 19 रन बनाए।

हर पल रहा दोनों टीमों का पलड़ा रहा भारी
एक तरफ भोपाल की सेंट माइकल टीम और दूसरी ओर सीहोर की टीम के बीच बीएसआई मैदान पर शनिवार को खेले गए इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के खिलाडिय़ों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। रोमांच से भरे इस मैच में दोनों ही टीमों का मैच के अंतिम ओवर तक पलड़ा भारी था। मैच की अंतिम गेंद को सीमा पार कराने वाले युवा क्रिकेट राय की शतकीय पारी काम आई और सीहोर जीता।

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