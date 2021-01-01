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अतिक्रमण रिटर्न:48 घंटे बाद फिर से सड़कों पर दुकानें, वाहन चालकों को निकलने में परेशानी

सीहोर5 घंटे पहले
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सड़कों पर दुकानें लग रही हैं। इस कारण सड़कें संकरी हो रही हैं और जाम की स्थिति बन रही है। दो दिन पहले नपा के अमले ने नमक चौराहा से अतिक्रमण हटाया था लेकिन दो दिन बाद ही बुधवार को फिर से सड़कों पर दुकानें लगने लगीं। नमक चौराहा से नपा कार्यालय रोड और गांधी रोड सहित लाल मस्जिद रोड पर भी सड़कों पर दुकानों का सामान रखा जा रहा है।

लंबे समय से नमक चौराहा से नदी चौराहा जाने वाली सड़क पर दुकानें लग रही हैं। यहां पर सड़क के दोनों तरफ दुकानों का सामान रखने से बीच में काफी कम जगह बचती है जहां से वाहन चालकों को निकलने में परेशानी होती है। हररोज जाम की स्थिति बनने पर यहां से नपा के अमले ने दो दिन पहले कुछ टेबिल और लोहे के प्लेटफार्म को जब्त किया गया था। सभी दुकानदारों को चेतावनी भी दी लेकिन दो दिन बाद ही यहां पर हालात बदले हुए नजर आए। अब फिर से सड़क पर दुकानें लगना शुरू हो गई हैं। हालांकि पहले से कम जगह पर दुकानें लग रही हैं।

यहां पर भी है समस्या

गांधी रोड पर भी अतिक्रमण है। यहां दोनों तरफ दुकानों का सामान सड़क पर रखा जा रहा है। इसी तरह नमक चौराहा से लाल मस्जिद तक के मार्ग पर भी दुकानों का सामान सड़क पर रखा जा रहा है। यहां से निकलना भी कठिन होता है। हर रोज यही समस्या सामने आती है। जाम से लोग परेशान होते हैं।

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