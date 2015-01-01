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हादसा:पैसों के लेनदेन के विवाद में कार से कुचलने का प्रयास

सीहोर3 घंटे पहले
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गुरुवार की रात एक निजी अस्पताल के संचालक ने समिति भवन के सामने से बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। बाइक में तीन लोग सवार थे। बाइक सवारों को जान से मारने का प्रयास किया। इससे एक व्यक्ति को गंभीर चोंटें आई है। जिसे प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया। दो अन्य का इलाज स्थानीय अस्पताल में किया गया। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर कार चालक डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं डॉक्टर की रिपोर्ट पर दो लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। टीआई मदन इवने ने बताया कि तेजसिंह कप्तान व देवश्री अस्पताल के संचालक डॉ. देवेंद्र सिंह के बीच पैसों को लेकर कुछ विवाद चल रहा है। तेजसिंह, देवेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह बाइक से थाने की तरफ जा रहे थे। तभी सेवा सहकारी समिति भवन के सामने पिछे से कार लेकर आ रहे डॉक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी। साथ ही जान से मारने की नियत से कुचलने का प्रयास किया। कार की टक्कर से वीरेंद्र का पैर टूट गया और गंभीर चोटें आई। जिसका प्राथमिक उपचार नगर के शासकीय अस्पताल में करने के बाद उसे गंभीर अवस्था में इंदौर रेफर कर दिया गया। जबकि तेजसिंह व एक अन्य साथी को भी चोटें आई है। जिनका स्थानीय अस्पताल में उपचार किया गया। पुलिस ने तेजसिंह कप्तान की रिपोर्ट पर आरोपी कार चालक व देवश्री अस्पताल के संचालक डॉ. देवेंद्र सिंह पर प्रकरण दर्ज कर लिया है।

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