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लोक सेवा गारंटी अधिनियम:आवेदन निरस्त होने पर कर सकते हैं अपील

सीहोर3 घंटे पहले
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लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदन करने के 45 दिन में जिला शिक्षा अधिकारी को प्रकरण का निराकरण कर मान्यता जारी करना होगी। वे आवेदन निरस्त कर देते हैं तो संबंधित संस्था अपील कर कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। यहां 45 दिन में प्रकरण का निराकरण होगा। यहां भी आवेदन निरस्त होने पर संस्था राज्य शिक्षा केंद्र आयुक्त को आवेदन कर सकती है। हालांकि अब तक इसके शुल्क का निर्धारण नहीं हुआ है।

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