पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

खेल:बेटिंग पिच पर पीपीसीए-आष्टा ट्रॉफी के लिए भिड़ेंगे

सीहोर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • स्टूडेंट्स लीग कम नाक आउट क्रिकेट टूर्नामेंट में दोनों ही टीमों ने बनाए हैं नए-नए रिकार्ड

बीएसआई मैदान पर चल रही स्टूडेंट्स लीग कम नॉक आउट क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला अभी बाकी है। फाइनल में पहुंची पीपीसीए और आष्टा इलेवन के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। पीपीसीए के आदित्य अग्रवाल ने तीन मैचों में 125 रन टीम के लिए बनाकर टॉप पर हैं। जबकि तीन मैच में ही सबसे ज्यादा 8 विकेट लेने वाले आष्टा इलेवन टीम के लेफ्टार्म स्पिनर अली जैन है। इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। कोच मदन कुशवाह ने बताया कि बीएसआई मैदान के पिछले रिकार्डों की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ही विजेता रहती है। जबकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को थोड़ी परेशानी होती है। मैदान पर पहले 20 ओवर के बाद गेंदबाजों को फायदा मिलने लगता है। इसका नतीजा लक्ष्य का पानी करने वाली टीम पिछड़ जाती है। हालांकि स्टूडेंट्स लीग में दोनों ही तरह की टीमों ने बराबर मैच जीते हैं। पीपीसीए: बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं खिलाड़ी : पीपीसीए की टीम विशेषकर बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। टीम के आदित्य अग्रवाल ने प्रतियोगिता में तीन मैच खेले हैं। इसमें पहले मैच में 35, दूसरा मैच 60 और तीसरे मैच में 30 रनों की शानदार पारी खेली है। टीम ने तीन मैच खेले हैं तीनों में बल्लेबाजी की बदौलत जीत हासिल की है। हालांकि गेंदबाजों की भी भूमिका रही है। पीपीसीए ने सबसे ज्यादा 9 छक्के लगाकर यह रिकार्ड अपने नाम किया है। 8 मैच में से चार पहले बल्लेबाजी वाली टीम रही विजेता : बीएसआई मैदान पर कुल 8 मैच खेले गए हैं। इसमें चार बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने मैच जीता है।

आष्टा ने जीते दो मैच, अब खेलेगी फाइनल
आष्टा इलेवन की टीम ने फाइनल में जगह बनाई है। इस लीग में एक मैच जीता था और एक मुकाबला हारा था। इसके बाद सेमीफाइनल में कोठरी को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। फाइनल तक पहुंचाने में अली जैन (8) विकेट की भूमिका रही है। जैद ने पहले मैच में 3, दूसरा मैच 2 और तीसरे मैच में तीन विकेट लेकर टीम को जिताया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser