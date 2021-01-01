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कार्रवाई:साली से ज्यादती करने वाला जीजा गिरफ्तार, साली ने परिवार को बताई थी आपबीती

सीहोर5 घंटे पहले
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मंडी थाना क्षेत्र में जीजा ने अपनी साली के साथ ज्यादती की। पीड़ित किशोरी की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी जीजा के खिलाफ ज्यादती का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। गांव की एक किशोरी के परिजनों ने सूचना दी कि उनकी बेटी स्कूल से घर वापस नहीं लौटी। पुलिस ने मामले में गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरु की।

पुलिस से मिली अनुसार दूसरे दिन गुम छात्रा घर लौट आई। इसके बाद किशोरी परिजनों के साथ थाने पहुंची और अपने जीजा के खिलाफ ज्यादती की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता के परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराते समय उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक बताई थी, जबकि बाद में उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत कर उसे अवयस्क बताया। पुलिस ने किशोरी की रिपोर्ट पर दुपाड़िया भील जिला भोपाल निवासी जीजा के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है।

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