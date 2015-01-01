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धनतेरस:बाजार में दो पहिया वाहनों को रोका तो गुस्से में आए व्यापारी, दोपहर दो बजे से बदली व्यवस्था

सीहोर3 घंटे पहले
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  • जिले में 7 हजार दो पहिया वाहन और 500 चार पहिया वाहनों की हुई बिक्री

बाजार में वाहनों का प्रवेश रोकने और जाम से निपटने के लिए बनाई गई व्यवस्था मुसीबत साबित हुई। ऐसे में प्रशासन को लेकर व्यापारियों में बढ़ते आक्रोश को देख पुलिस प्रशासन पीछे हट गया और दोपहर 2 बजे से व्यवस्था बदलते हुए 2 पहिया वाहनों के बाजार में जाने की सहमति बनी। इसके बाद बाजार में उठाव आया। बाजार में कपड़ा, बर्तन, इलेक्ट्रानिक्स और सोने-चांदी के आभूषणों के साथ-साथ सबसे ज्यादा बिक्री दो पहिया और चार पहिया वाहनों की हुई। जिले में करीब 7 हजार 2 पहिया और 500 से अधिक चार पहिया वाहन बिके हैं। इनमें कार और ट्रैक्टर दोनों शामिल हैं। धनतेरस के लिए व्यापारियों ने काफी पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थीं। ऑटो मोबाइल्स से लेकर सराफा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, बर्तन की दुकानों पर जमकर खरीदी हुई। लोगों ने अपनी-अपनी पसंद के सामान खरीदा।

यह है स्थिति... साेना महंगा फिर भी अच्छी ग्राहकी
गुरुवार को सराफा बाजार में भी अच्छी ग्राहकी रही। सोना और चांदी के भाव पिछले साल से अधिक होने के बाद भी ग्राहकी अच्छी रही। सोना 56 हजार 400 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 46 हजार 600 रुपए प्रति किलो महंगाई के बाद भी बाजार में अच्छी ग्राहकी रही। व्यापारियों ने भी नए-नए डिजायन में आभूषण मंगाए थे।
दीपोत्सव का शुभारंभ
पांच दिवसीय दीपोत्सव की भी शुरूआत गुरुवार को धनतेरस से हुई। पंडित गणेश शर्मा ने बताया कि धनतेरस से भाईदूज तक यम पंचक रहेगा। इन पांच दिनों में अखंड ज्योति जलाने से दरिद्रता का निवारण होगा और धन, संपदा व ऐश्वर्य में वृद्धि होती है।

कपड़ों की बिक्री भी खूब
दीपावली पर्व पर कपड़ों की दुकानों पर काफी भीड़ देखी गई। दोपहर होते-होते सभी कपड़ा दुकानों पर भीड़ बढ़ गई। इस समय बड़ा बाजार में दोनों तरफ लगी दुकानों पर लक्ष्मी पूजन के लिए मूर्तियों की बिक्री हो रही है। सुबह से लेकर रात तक यहां खरीदी चलती रही। इस बार भी कई डिजाइनों में मूर्तियां बिकने आई हैं।

ऑटो मोबाइल्स में अच्छा उठाव
इस बार धनतेरस पर ऑटो मोबाइल्स कारोबार में भी अच्छा उछाल आया। चार पहिया वाहनों के विक्रेता वैभव राठौर की मानें तो इस बार जिले में 500 से अधिक कार और ट्रैक्टर बिके हैं। इसी तरह दो पहिया वाहनों के विक्रेता दिलीप उपाध्याय ने बताया कि जिलेभर में करीब 7 हजार से अधिक वाहन बिकने का अनुमान है।

मध्यस्थता के लिए विधायक को आना पड़ा
पुलिस ने धनतेरस से एक दिन पहले बुधवार शाम से ही दोपहिया और चार पहिया वाहनों का बाजार में आवागमन बंद करवा दिया था। ऐसे में कई महिलाएं और बच्चे पुलिस प्वाइंट पर खड़े नजर आए, जो अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। गुरुवार सुबह से ही पुलिस ने फिर से बाजार में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। ऐसे में ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। जिससे बाजार में सन्नाटा छाया हुआ था व्यापारियों ने सामूहिक रूप से इसकी चर्चा विधायक सुदेश राय से की। इसके बाद एडि. एसपी समीर यादव और विधायक सुदेश राय सामूहिक रूप से पैदल बाजार में निकले। व्यापारियों से चर्चा के बाद पुलिस प्रशासन ने 2 पहिया वाहनों का आवागमन करवाया।

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