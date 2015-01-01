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केस:दहेज में 50 हजार रुपए मांगने पर मामला दर्ज

सीहोरएक घंटा पहले
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दहेज में 50 हजार रुपए मांगने की एक महिला की शिकायत पर जावर पुलिस ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। थाना जावर अंतर्गत ग्राम कुंडियानाथू निवासी 29 वर्षीय महिला ने थाने में आकर अपने पति और ससुराल पक्ष के 3 लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है।

फरियादिया ने बताया कि उसके ससुराल पक्ष द्वारा दहेज में 50 हजार रुपए की मांग को लेकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।

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