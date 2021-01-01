पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

धर्म-कर्म:कथा में मनाया श्रीराम व श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव

सीहोर5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • बड़नगर में चल रही कथा का चौथा दिन

ग्राम बड़नकर में जारी भागवत कथा के चौथे दिवस भगवान के हरी अवतार की कथा का वर्णन किया गया। आचार्य हर्षित शास्त्री ने कहा कि भगवान ऐसे जीव मात्र की एक पुकार पर कल्याण करने आ जाते हैं। जो उन्हें निस्वार्थ स्मरण करते हैं। वहीं श्रीराम और श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव प्रसंग का विस्तार से वर्णन किया। इस दौरान पांडाल में भक्तों की भीड़ ने भगवान के जयकारे लगाकर जन्मोत्सव मनाया।

उन्होंने साथ में समुद्र मंथन की कथा सुनाई। जिसमें भगवान शिव ने संसार के जीव पर कृपा करी और विष का पान कर जीवन प्रदान किया। संसार में भी मंथन करने पर पहले विष निकलता, परंतु चित विश्वास प्रभु में लगा हो तो अमृत कलश लेके प्रकट होते हैं। श्रीकृष्ण के जन्म की कथा के साथ मंचन किया गया। वहीं भगवान श्रीकृष्ण के गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैयालाल की, हाथी घोड़ा पालकी सहित अनेक भजनों की प्रस्तुति भी दी गई।

सुंदर झांकी सजाकर गाए मंगल गीत: भगवान वामन श्रीराम और बालगोपाल के जन्म की झांकी प्रस्तुत हुई। जिसमें बाबा वासुदेव टोकरी में बालगोपाल को लेकर आए। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा की। महिलाओं ने मंगल गीत गाए। श्रद्धालुओं ने माखन मिश्री का भोग लगाकर उत्सव मनाया। इस मौके पर श्री शास्त्री ने कहा कि जीवन में अनेक उतार-चढ़ाव आते हैं। लेकिन परमात्मा का चिंतन करने वाले कभी भी परेशान नहीं होते हैं। कथा के अंत में आरती का आयोजन किया गया। गुरुवार को बाललीला, गोवर्धन पूजन का वर्णन होगा। यजमान एलम ज्योति परमार, यशोदा और नंदबाबा बने थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser