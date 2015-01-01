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नगर पालिका:बिना इजाजत एंबुलेंस गांव ले जाने पर सीएमओ ने पुलिस से शिकायत कर दिया नोटिस

सीहोर3 घंटे पहले
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नगर पालिका की एंबुलेंस को इसका एक ड्राइवर बिना इजाजत के गांव ले गया। इस बात की खबर जब दूसरे दिन सीएमओ लगी तो उन्होंने इसकी जांच कराई। इस पर पता चला कि पूर्व में एक ड्राइवर जो वर्तमान में चौकीदारी का काम कर रहा है वह बिना स्वीकृति के इस वाहन को अपने गांव ले गया है। इस पर तत्काल इस वाहन को वापस लाया गया और संबंधित कर्मचारी की शिकायत कोतवाली में की गई है। इस अनुचित कार्य के लिए सीएमओ ने संबंधित कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। नगरपालिका की एक एंबुलेंस है। यह रैन बसेरा पर खड़ी रहती है। पूर्व में नगर पालिका में ही एक ड्राइवर था जिसके बीमार होने पर उसे वहां से हटाकर चौकीदारी का काम दे दिया गया था।

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