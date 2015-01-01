पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

अनदेखी:3 साल पहले बना स्टेडियम देखरेख के अभाव में हो रहा कंडम, 80 लाख से हुआ है निर्माण

सीहोर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के खेलों मैदानों की हो रही अनदेखी, रात में बन जाते हैं शराबियों के अड्डे

आष्टा-जावर नगरीय क्षेत्रों से सहित गांवों के खेल मैदान लापरवाही की भेंट चढ़ रहे हैं। इसी तरह विकासखंड क्षेत्र का सिद्दीकगंज टप्पा बड़ा गांव है। यहां पर खेल मैदान नहीं होने पर खिलाडिय़ों की मांग पर शासन ने सुविधा युक्त खेल स्टेडियम के लिए 80 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। हालांकि ठेेकेदार की लापरवाही से दो साल बाद भी उसमें अधूरा काम पड़ा हुआ है। उसकी देखरेख के अभाव में असामाजिक तत्वों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
इसकी अहम वजह यह भी है कि उसे ग्राम पंचायत के हैंडओवर तो कर दिया है, लेकिन उसके लिए बजट नहीं होने से उसकी देखरेख नहीं की जा रही है। सिद्धिकगंज में 80 लाख रुपए खर्च करके शासन द्वारा थाने के पास स्टेडियम बनाया गया है। जिसकी बाऊंड्रीवाल, पुताई, गेट आदि सामग्री का काम पूरा हो चुका है। जिसे मुख्यमंत्री खेल मैदान का नाम भी दिया जा चुका है। लाखों रुपए की लागत के बने इस स्टेडियम की देखरेख के लिए ग्राम पंचायत ने कोई कर्मचारी नहीं रखा है। इस कारण स्टेडियम शराबियों का अड्डा बन चुका है। यहां पर निगरानी नहीं होने के कारण असामाजिक तत्व शाम होते ही उनकी महफिलें सजने लगती हैं। उसके बाद नशे में वह स्टेडियम को नुकसान पहुंचाते हैं। खिलाड़ी देवेंद्र वर्मा, सुमित पटेल, दीपक ठाकुर, महेंद्र नायक, अनु करोरिया, नरेंद्र राठौर, कल्लू पठान ने बताया पिछले तीन साल से लगभग स्टेडियम पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया है, लेकिन देखा जाए तो खेल ग्राउंड में न तो मिट्टी डाली है न ही ग्राउंड पूर्ण रूप से समतल है। ग्राउंड के अंदर बड़े-बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। जिससे क्रिकेट, खो-खो, कबड्डी अन्य खेल खेलने में अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।
स्टेडियम के अंदर हो रहे गड्ढों से चाेटिल हो रहे हैं
ग्राउंड को समतल नहीं किया गया है। जिससे खिलाड़ी उसमें खेल सकें। खिलाड़ियों ने बताया कि ग्राउंड के अंदर व बरामदे में बड़े-बड़े गड्ढे हो रहे हैं। जिसके कारण खिलाड़ी गिर जाते हैं जिससे उन्हें चोट भी आती है।
गेट, लाईट, टंकी को पहुंचाया नुकसान
स्टेडियम में तीन गेट लगे हुए हैं। जिनमें से एक गेट को तोड़ दिया गया था। वहीं खेल ग्राउंड की दीवार भी तोड़ दी गई थी। इसी तरह लाइट फिटिंग व पानी की टंकी,बल्ब आदि सामग्री को भी तोड़-फोड़ दिया गया है। जिससे स्टेडियम की हालत दिनों-दिन बेकार होती जा रही है।
खिलाड़ी नहीं कर पा रहे स्टेडियम का उपयोग
बड़ा स्टेडियम बनने के बाद भी इसका लाभ खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा है। अभी भी स्कूल के विद्यार्थियों तथा गांव के खिलाडिय़ों को इधर-उधर ही खेलना पड़ रहा है।
बजट का अभाव
^स्टेडियम को ग्राम पंचायत के अधीन कर दिया है, लेकिन इसकी देखरेख व अन्य व्यवस्थाओं के लिए कोई बजट नहीं आया है।
-शीला लक्ष्मीनारायण वर्मा, सरपंच
प्रयास किए जाएंगे
^स्टेडियम के रखरखाव के लिए अलग से बजट नहीं आता है। फिर भी इसका खिलाड़ियों को लाभ मिले इसकी व्यवस्था के प्रयास किए जाएंगे।
-डीएन पटेल, सीईओ, जनपद

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें