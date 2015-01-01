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अच्छी खबर:काेरोना से अटके देश के पहले मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान का निर्माण दिसंबर में शुरू होगा

सीहोर3 घंटे पहले
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  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भारत सरकार थावर चंद गेहलोत ने काम में तेजी के आदेश दिए

सीहोर में बनने जा रहे देश के पहले राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान के काम के बारे में जानकारी लेने शुक्रवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भारत सरकार थावर चंद गेहलोत यहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण इसके निर्माण कार्य के शुरू होने में देरी जरूर हुई है लेकिन दिसंबर माह के मध्य तक इसका काम शुरू हो जाएगा जो अगले दो साल में बनकर तैयार हो जाएगा। जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान को बनाने के लिए राजस्व विभाग ने शेरपुर के पास 25 एकड़ जमीन आवंटित की है। इसका काम मार्च माह में शुरू होना था लेकिन कोरोना के कारण काम शुरू नहीं हो सका। अब काम तो दो चरणों में बांटा गया है। इसके अलावा इसका नक्शा भी बनकर तैयार हो गया है।
क्या रहेंगी सुविधाएं : इस संस्थान में कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इनमें सबसे प्रमुख मानसिक बीमार व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना तो है ही लेकिन उनका इलाज भी करना है। इन लोगों के पुनर्वास के साथ रोजगार से जोड़ने का काम भी किया जाएगा। यहां पर कई तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी।

निर्माण की रणनीति... दो साल की डेडलाइन के साथ काम को दो हिस्सों में बांटा

निर्माणाधीन स्थल पर बिजली-पानी मुहैया कराने के निर्देश
केंद्रीय मंत्री श्री गेहलोत ने ईई पीएचई एवं बिजली विभाग से निर्माणाधीन स्थल पर अति शीघ्र पानी एवं बिजली व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर रमेश कुमार से प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस पर विस्तृत चर्चा की। निर्माण कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कलेक्टर अजय गुप्ता, एसपी शशींद्र चौहान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हर्ष सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
पुराने जिला पंचायत भवन में लग रहा है संस्थान: वर्तमान में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान लुनिया चौराहा के पास स्थित पुराना जिला पंचायत भवन में लग रहा है। यहां पर हर रोज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ओपीडी चलती है।

ये कोर्स संस्थान के चल रहे हैं
{सर्टिफिकेट कोर्स फॉर केयर गिवर सीसीसीजी
{डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन डीसीबीआर
{डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलेटेशन डीवीआर

इस तरह अंर्तराष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का प्रयास

1. इस संस्थान में ऐसे कोर्स शुरू करने का प्लान है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल सके। इससे इन कोर्स से अन्य देशों के लोग भी फायदा ले सकेंगे। 2. यहां पर कुछ इस तरह की रिसर्च की जाएंगी जिनमें अन्य देशों को भी फायदा मिल सकेगा। इन शोध को संयुक्त रूप से भी किए जाने का प्लान भविष्य में है। 3. मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास में नीति तैयार करने का काम भी किया जाएगा। 4. यह मानव संसाधन तथा मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के शोध के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कार्य करेगा। शहर को क्या फायदा : देशभर से लोग यहां आएंगे। नई पहचान मिलेगी और बाजार भी मजबूत होगा। पुनर्वास के लिए डिग्री-डिप्लोमा दिया जाएगा।

दो फेस में होगा निर्माण
पहला फेस: राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान के निर्माण की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी। पहले फेस में 63 करोड़ की लागत से इसका भवन बनाया जाएगा। इसके टेंडर निकल चुके हैं। एजेंसी तय हो गई है।
दूसरा फेस: संस्थान के निर्माण के बाद दूसरे फेस में फर्नीचर, उपकरण और अन्य सामग्री पर 108 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस तरह यह बनकर तैयार हो जाएगा।
अभी 12 पाठ्यक्रमों में से तीन शुरू, 90 सीटे हैं
मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान में कुल 9 विभाग होंगे जो पुनर्वास के क्षेत्र में डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, स्नातक, स्नातकोत्तर की डिग्री देंगे। यहां 12 पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे जिनमें से अभी तीन चल रहे हैं। अभी तीन फेकल्टी के लिए यहां पर 90 सीट हैं। अभी ये कक्षाएं पुराने जिला पंचायत भवन में लग रही हैं।

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