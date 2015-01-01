पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

दिनभर गहमागहमी बनी रही:राजस्थान से आए पार्षद, पीछे से आए नेता

सीहोर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

राजस्थान के कोटा से आए कुछ पार्षदों को लेकर दिनभर गहमागहमी बनी रही । यह पार्षद यहां कैसे आए और फिर कहां गए इसको लेकर तरह-तरह की चर्चाएं चलती रहीं। । जानकारी के अनुसार राजस्थान के कोटा में नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं। वहां के कुछ निर्वाचित पार्षद सीहोर में रुके । पीछे से इन्हें मनाने के लिए दूसरे नेता आ रहे थे लेकिन उनके आने से पहले ही यह करीब 30 से 35 पार्षद यहां से अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गया हालांकि इस बात की पुष्टि किसी ने नहीं की है कि वह कहां रुके थे और उनकी संख्या कितनी थी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें