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तापमान:उत्तर और पूर्वी हवा चलने से रात का पारा 80 तक गिरने के आसार

सीहोर3 घंटे पहले
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  • पिछले 24 घंटों में दिन और रात के तापमान में ढाई डिग्री की गिरावट

लगातार उत्तर और उत्तर पूर्वी हवा चलने से रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दो दिनों में 8 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। गुरुवार रात को 17 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था जिसके अब 10 पर आने की संभावना जताई गई है। यदिन के तापमान में भी गिरावट होगी। मौसम में अब काफी बदलाव दिखाई देने लगा है। दो दिन पहले दस मिनट की बारिश हुई। इसके बाद से उत्तर और उत्तर पूर्वी हवा लगातार चलने लगीं। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रिकार्ड किया गया है।

तेजी से गिरेगा तापमान
आरएके कॉलेज स्थित मौसम विभाग के तकनीकी अधिकारी डॉ. एसएस तोमर के अनुसार आने वाले दिनों में अब तेजी से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि इसका कारण उत्तर दिशा से हवा चल रही है इसलिए रात के तापमान को यह ज्यादा प्रभावित करेंगी। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा जबकि अधिकतम तापमान जो अभी 32 डिग्री से 30 पर आया है उसमें भी दो से तीन डिग्री तक की गिरावट देखी जाएगी।

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