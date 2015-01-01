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असमंजस:डेढ़ माह बाद भी स्कूलों में नहीं बढ़ पाई छात्रों की संख्या

सीहोर3 घंटे पहले
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  • कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने 9 से 12वीं तक की कक्षाएं 19 सितंबर से खोलने के आदेश किए थे

कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने नौ से बारहवीं तक की कक्षाएं 19 सितम्बर से खोलने के आदेश किए थे, लेकिन आदेश डेढ़ माह बीतने के बाद भी स्कूलों में छात्र संख्या नहीं बढ़ सकी है। वहीं कोचिंग क्लासों में बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के भीड़ लग रही है। इस तरफ जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शासन ने लॉकडाउन के दौरान आवागमन पूरी तरह रोक दिया था। इस दौरान मार्च माह से ही सभी शासकीय व अशासकीय शिक्षण संस्थाएं भी पूरी तरह बंद कर दी गई थीं। इससे पूरा शिक्षा सत्र कोरोना की भेंट चढ़ गया है। लेकिन कुछ स्थिति नियंत्रण में आने के बाद सरकार ने 19 सितम्बर से कक्षा नवीं से बारहवीं तक की कक्षाएं चालू करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन आदेश हुए को डेढ़ माह बीत जाने के बाद भी कक्षाओं में रौनक नहीं लोटी है। बस इतना हुआ है कि पहले स्कूलों में ताले लगे रहते थे अब ताले खुलने लगे हैं। वहीं शिक्षक भी स्कूल आने लगे हैं जो खाली बैठकर वापस चले जाते हैं। जबकि कोचिंग सेंटरों पर छात्रों का बेरोक टोक आना जाना जारी है। वहीं स्कूल जाने में छात्र परहेज कर रहे हैं। जबकि शिक्षा विभाग कोविड 19 को लेकर बनाई गई गाइड लाइन को पालकों के बीच रखने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि शिक्षा विभाग का मत था कि कक्षा नवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों की कक्षा लगाई जाए। इससे विधार्थी स्कूलों में पहुुंच कर पढाई के साथ आने वाली समस्याओं का समाधान भी कर सकेंगे। इसके बावजूद संकुल के स्कूलों में आज भी छात्रों की उपस्थिति नगण्य दिखाई दे रही है। जबकि स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने के निर्देश के बाद स्कूलों में सभी कक्षाओं को सैनिटाइज किया था। साथ ही स्कूल आने जाने वाले छात्रों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग व गेट पर सेनेटाइजर हाथ धोने के लिए साबुन की भी व्यवस्था की रखी है। इसके बावजूद छात्र स्कूल नहीं आ रहे हैं। संकुल प्रभारी शंकर दयाल गुप्ता का कहना है कि बच्चे तो स्कूल नहीं आ रहे हैं। ऐसे में हम लोग अलग अलग ग्रुप बनाकर ऑन लाइन पढाई करा ही रहे हैं। यदि छात्रों को पढाई में कोई समस्या आती है तो वह स्कूल आकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।

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