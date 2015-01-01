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जिला प्रशासन:बाराखंबा में मेला नहीं लगेगा, पर पशुओं का दूध चढ़ा सकेंगे

सीहोर3 घंटे पहले
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जिला प्रशासन द्वारा इस साल कोविड 19 के संक्रमण को देखते हुए बाराखंबा मेला पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस साल मेला तो नहीं लगेगा लेकिन दीपावली के दूसरे दिन श्रद्धालु अपने पशुओं का दूध चढ़ा सकते हैं। शनिवार को एसपी एसएस चौहान ग्राम देवपुरा स्थित बाराखंबा मेला परिसर पहुंचे। उनके साथ पुलिस विभाग के सभी अधिकारी मौजूद थे। श्री चौहान ने बाराखंबा की सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही विभिन्न इंतजामों को लेकर अधिकारियों व मेला समिति के सदस्यों से चर्चा की। खासकर वाहन पार्किंग व महिला सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया। इस मौके पर एएसपी समीर यादव, आरआई कविता डामोर, एसडीओपी प्रकाश मिश्रा, थाना प्रभारी उषा मरावी, यातायात प्रभारी देवनारायण पांडे, तहसीलदार जिया फातमा उपस्थित थे। एसडीएम ने व्यवस्था को लेकर पत्र जारी किया: एसडीएम बृजेश सक्सेना ने बाराखंबा की व्यवस्थाओं को लेकर सभी विभागों को पत्र लिखा है। इसमें पेयजल व्यवस्था के लिए सभी ग्राम पंचायतों को पानी के टैंकर पहुंचाने, मंदिर परिसर में विद्युत व्यवस्था करने के लिए एमपीईबी, बेरिकेड्स व रास्तों को ठीक करने के लिए पीडब्ल्यूडी, सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि को निर्देश दिए गए हैं।

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