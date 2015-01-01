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कोरोना:पांच नए संक्रमित मिले, ठीक होने के बाद 5 को किया डिस्चार्ज

सीहोर3 घंटे पहले
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  • इंग्लिशपुरा, कोतवाली चौराहा और राधेश्याम मंदिर के लोग संक्रमित

गुरुवार को जिले में कोरोना के पांच नए संक्रमित मिले हैं। ऐसे में जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2 हजार 196 पहुंच गई। इसके साथ ही शनिवार को उपचार करा रहे कोरोना संक्रमितों में से पांच लोगों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। सीएमएचओ डॉ. सुधीर कुमार डेहरिया ने बताया कि पिछले 24 घंटों में जिले में 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें शहर के इंग्लिशपुरा, कोतवाली चौराहा और राधेश्याम मंदिर निवासी एक-एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही श्यामपुर के मांदियाखेड़ी और बुदनी में भी एक-एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ऐसे में अब तक जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 2 हजार 196 हुई है। इसके साथ ही अब तक जिले में 2 हजार 61 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। जबकि 41 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। गुरुवार को भी जिले में कुल 344 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें सीहोर शहरी क्षेत्र से 12, नसरुल्लागंज के 79, आष्टा से 103, इछावर से 42, श्यामपुर से 75 और बुदनी के 33 लोगों के सैंपल कोरोना की जांच के लिए लिये गए।

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