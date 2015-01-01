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दो बार मांगी फिरौती:पांच साल के बालक का घर के बाहर से अपहरण, 4 घंटे बाद ब्रिजीसनगर के जंगल में मिला

सीहोर/आष्टाएक घंटा पहले
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  • बदमाशों ने दो बार मांगी फिरौती, पुलिस ने कॉल डिटेल से 1 आरोपी को पकड़ा

भोपाल-इंदौर पुराने हाईवे पर स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास बनी कॉलोनी में गुरुवार शाम को घर के बाहर खेल रहे पांच वर्षीय बालक को दो अज्ञात नकाबपोश बदमाश बाइक पर बैठाकर अपहरण कर ले गए। इसके बाद परिजनों ने आसपास तलाशा तथा नहीं मिलने पर इसकी सूचना डायल 100 व पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा सर्चिंग शुरू की गई है।

इसके लिए आष्टा व सीहोर पुलिस द्वारा मिलाकर 8 सर्चिंग टीमों का गठन किया गया है। इस दौरान बदमाशों ने दो बार फोन लगाकर फिरौती मांगी। पुलिस ने वारदात के चार घंटे बाद बालक को ब्रिजीसनगर के जंगल से एक कार से बरामद किया। इस दौरान एक आरोपी पकड़ा गया अौर एक भाग गया।

नगर के पुराने हाईवे स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास बनी कॉलोनी निवासी अजब सिंह मेवाड़ा का 5 वर्षीय पुत्र प्रवेश मेवाड़ा शाम चार बजे अपने हम उम्र बच्चों के साथ घर के बाहर आम के पेड़ के पास खेल रहा था। इसी बीच शाम 4 बजे के लगभग वहां खड़े बाइक सवार दो नकाबपोश बालक को उठाकर ले गए।

हम बच्चे को लेकर गए हैं सलामत वापस छोड़ देंगे : अपहरण हुए बालक की मां बबीता मेवाड़ा ने बताया कि जब बच्चे का अपहरण हुआ तो उसके कुछ देर बाद ही मेरे पति अजब मेवाड़ा के पास अपहरणकर्ताओं का फोन आया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा बच्चा हम लेकर गए हैं तथा उसे कुछ देर बाद सही सलामत वापस छोड़ जाएंगे। लेकिन तुम पुलिस को सूचना नहीं देना। हमारा वेट करना तथा कुछ देर बाद फोन करेंगे, लेकिन हमने पुलिस को सूचित किया। उन लोगों को दोबारा फोन भी नहीं आया।

एएसपी मौके पर पहुंचे : बच्चे के अपहरण की सूचना मिलने पर एडशिनल एसपी समीर यादव घटना स्थल पर पहुंचे। साथ ही बालक के माता-पिता से मिलकर जानकारी ली। इस संबंध में एसडीओपी मोहन सारवान ने बताया कि बच्चे की सर्चिंग के लिए आष्टा थाने से चार, पार्वती थाने से दो व मंडी सीहोर थाने से दो टीमों का गठन किया गया। बालक मिल गया है और पूरी तरह सुरक्षित है।

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