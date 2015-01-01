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  • For The Second Time The Police Station Was Surrounded, Then The Rape Victim's Statement Was Again Filed On 4, 2 Arrested.

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थाना बना छावनी:थाने को दूसरी बार घेरा तब दुष्कर्म पीड़िता के हुए बयान फिर 4 पर केस दर्ज, 2 गिरफ्तार

सीहोर/नसरुल्लागंजएक घंटा पहले
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  • 11 दिसंबर को पीड़िता को उठा ले गए थे गांव के युवक
  • दूसरे दिन सुबह घर के बाहर छोड़ गए

आदिवासी समुदाय के गुरुवार को 4 घंटे किए गए उग्र आंदोलन के बाद पुलिस ने दुष्कर्म की शिकार नाबालिग पीड़िता के मजिस्ट्रीयल बयान कराए और चार लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। इसके बाद दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अन्य दो आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के आश्वासन पर आदिवासी समुदाय माना और फिर लौट गया। आंदोलन की सूचना पूर्व से पुलिस को होने के कारण जिलेभर से पुलिस बल थाने में मुस्तैद था जिससे हालात नहीं बिगड़े।

11 दिसंबर को क्षेत्र के गांव सेमलपानी कदीम में घर में सो रही नाबालिग बालिका को गांव के युवक अपहरण कर ले गए थे और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। सुबह पीड़िता को उसके घर के बाहर छोड़ गए। पीड़िता ने घटना के बारे में अपने परिजनों को बताया। इसके बाद माता- पिता के साथ थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराना चाहा लेकिन यहां भी महिला पुलिस ने अपहरण का ही मामला दर्ज किया था।

पीड़िता का मेडिकल कराने की भी जहमत नहीं उठाई : दुष्कर्म की शिकायत करने के बाद भी पीड़िता का मेडिकल नहीं कराया गया। पीड़िता की मानें तो उसे बयान बदलने के लिए भी महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर द्वारा दबाव बनाया गया था। पुलिस की इस कार्यशैली से आक्रोशित परिजनों ने घटना के दूसरे दिन ही आरोपियों के मकानों को आग के हवाले कर दिया।

घटना के बाद पुलिस ने आगजनी के मामले में पीड़िता के पिता सहित दो परिजनों को गिरफ्तार कर लिया। इस बात से आदिवासी और आक्रोशित हो गए और उन्होंने घटना की जानकारी से पूरे समाज को अवगत कराकर बीते 14 दिसंबर को थाने का घेराव किया। पीड़िता ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को आवेदन के माध्यम से की। शिकायत के तीन दिन बाद भी न्याय ना मिलने की दशा में गुरुवार को फिर थाने को घेराव किया।

4 घंटे तक छावनी में तब्दील रहा थाना

गुरुवार तक न्याय नहीं मिलने से नाराज पीड़िता के परिजनों सहित सैकड़ों आदिवासी थाने पहुंचे और पूरे थाने का घेराव कर दिया। घेराव की सूचना पुलिस को एक दिन पहले लग चुकी थी जिसके चलते जिलेभर का पुलिस फोर्स थाने में तैनात था। इस मामले में एसडीओपी प्रकाश मिश्रा ने बताया कि पीड़िता ने महिला पुलिसकर्मी की कोई भी शिकायत मुझे लिखित में नहीं की है। यदि मामले में लापरवाही की गई है तो जांच के बाद दोषी पर कार्रवाई की जाएगी।

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