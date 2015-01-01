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  • From Today, Classes 10 12 Will Take 6 Days A Week, You Will Be Able To Have Lunch On Your Table In A Break Of 10 Minutes.

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स्कूल खोलने की तैयारी:आज से 10-12वीं की कक्षाएं हफ्ते में 6 दिन लगेंगी, 10 मिनट के ब्रेक में अपनी टेबल पर कर सकेंगे लंच

सीहोरएक घंटा पहले
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18 दिसंबर से कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं स्कूलों में लगना शुरू होंगी। इसके लिए गुरुवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने तैयारियों को देखा। इस दौरान यह तय किया गया है कि अभिभावकों के सहमति पत्र के बिना स्कूल में प्रवेश नहीं मिल सकेगा। बच्चे अपनी शैक्षणिक सामग्री का आदान प्रदान नहीं कर सकेंगे। हर विद्यार्थी को अपनी टेबल पर ही लंच करना होगा लेकिन पानी की बोतल घर से लाना होगी। बच्चों को घर से मास्क लगाकर ही स्कूल आना होगा।

दोनों कक्षाएं सप्ताह में 6 दिन के लिए लगाई जाएंगी। यानि रविवार को अवकाश रहेगा। बाकी सभी दिन कक्षाएं लगाई जाएंगी। जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या अधिक है वहां पर दो पाली में स्कूल संचालित होंगे। जहां छात्र संख्या कम है वहां पर एक पाली में ही कक्षाएं लगाई जाएंगी।

दो पाली की कक्षाओं का समय सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगी। 9वीं और 11वीं के लिए मिलेगा एक दिन : कक्षा 9वीं और 11वीं कक्षाओं के विद्यार्थिर्यों को एक दिन के लिए स्कूल बुलाया जाएगा। इसके लिए स्कूल प्रबंधन ही तय करेंगे। हालांकि इनकी कक्षाएं तो नहीं लगेंगी लेकिन यह अपनी समस्याओं का समाधान करने स्कूल एक दिन आ सकेंगे।

सभी के लिए इंटरवल का समय अलग-अलग

सभी बच्चों को इंटरवल का समय एक साथ नहीं दिया जाएगा। कक्षा 10वीं की बात करें तो इसके लिए दो पीरियड के बाद 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। इस समय कक्षा 12वीं के बच्चों की क्लास लगती रहेगी। जब तीन पीरियड का समय पूरा हो जाएगा तो कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को इंटरवल का समय दिया जाएगा।

खेलकूद, प्रार्थना सभा पर प्रतिबंध

इस दौरान सभी तरह की खेलकूद गतिविधियां, प्रार्थना सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा समूह में बच्चों के सभी तरह के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा। यानि विद्यार्थियों को स्कूल में आकर केवल कक्षा में पढ़ाई करना होगा।

किताब और कापियां नहीं कर सकेंगे शेयर

सभी विद्यार्थी अपनी-अपनी किताबों और कापियों का उपयोग करेंगे। वे एक दूसरी की किताबों या कापियों को नहीं ले सकेंगे। यानि किसी भी तरह की शैक्षणिक सामग्री के आदान प्रदान पर रोक रहेगी। सभी को स्कूल में प्रवेश करने से पहले मास्क लगाकर आना होगा। सैनिटाइजर की व्यवस्था स्कूलों में रहेगी।

अपनी टेबल पर कर सकेंगे लंच

कोरोना काल में पहली बार कक्षाएं लगेंगी। ऐसे में विद्यार्थी लंच बाक्स तो ला सकेंगे लेकिन इस दौरान शर्त यह रहेगी कि उन्हें लंच अपनी टेबल पर बैठकर ही करना होगा। साथ में पानी की बोतल घर से लाना होगा। पानी स्कूल में उपलब्ध रहेगा।

सरकारी स्कूलों में 21 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं होंगे शामिल

सरकारी स्कूलों की बात करें तो जिले में कुल 21 हजार 173 बच्चे इन कक्षाओं में शामिल होंगे। इनमें से कक्षा 10वीं में 12402 और कक्षा 12वीं में 8771 छात्र-छात्राएं आएंगे। इसी तरह प्राइवेट स्कूलों की छात्र संख्या अलग है। यह संख्या करीब 30 हजार से अधिक है।

आवासीय स्कूलों के हाल- प्रतिबंध होने के कारण ऑनलाइन कक्षाएं

शासन ने साफ तौर पर कहा है कि आवासीय स्कूलों में कक्षाएं नहीं लगेंगी। इसलिए प्रदेश के एक मात्र स्कूल शासकीय आवासीय खेलकूद संस्थान ऑनलाइन कक्षाएं लगा रहा है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक 160 बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। जानकारी देते हुए प्राचार्य आलोक शर्मा ने बताया कि हम ऑनलाइन कक्षाएं लगा रहे हैं जिनमें सभी छात्र जुड़कर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं।

पालकों से सहमति पत्र लिए जा रहे हैं

सभी स्कूलों में कक्षाएं शुरू करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बच्चों के अभिभावकों से स्कूल आने के लिए सहमति पत्र लिए जा रहे हैं। इसके बाद ही उन्हें स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। कक्षा 9 और 12वीं के लिए ब्रेक का समय अलग-अलग रहेगा। सभी बच्चों और शिक्षकों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बच्चे अपने सहपाठियों के साथ शैक्षणिक सामग्री का आदान प्रदान नहीं कर सकेंगे।
-आरके बांगरे, बीईओ सीहोर

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