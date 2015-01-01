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परेशानी:आरोग्य केन्द्र बदहाल, सुविधा के नाम पर कुछ नहीं

सीहोर3 घंटे पहले
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  • तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव पलासी का जीवन आरोग्य केन्द्र बदहाल स्थिति में है

तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव पलासी का जीवन आरोग्य केन्द्र बदहाल स्थिति में है। यह पूरी तरह कंडम हो चुका है ओर कभी भी धराशायी हो सकता है। इसके बावजूद स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को यहीं पर बैठकर काम करना पड़ रहा है। उसके बाद भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। गांव पलासी में करीब 25 साल पहले जीवन आरोग्य केन्द्र का निर्माण करवाया था। इसके रखरखाव में लापरवाही बरतने के कारण उक्त भवन बदहाल अवस्था में पहुंच गया है। इस समय भवन पूरी तरह कंडम हो चुका है। इसकी छत पर लगी लकड़ियां भी टूट चुकी हैं व भवन की दीवारों में दरारें भी पड़ चुकी हैं। ओपीडी कक्ष की हालत खराब है। इसके बावजूद टीकाकरण व अन्य आयोजन आयोजित किए जाते हैं। पलासी के पवन सिंह ने बताया कि यह आरोग्य केन्द्र का भवन काफी पुराना हो चुका है। कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। हमारी मांग है की जीवन आरोग्य केन्द्र का नया भवन बनना चाहिए। इसी तरह क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव गुराडिया वर्मा में पिछले बारह वर्षाें से यहां का उपस्वास्थ्य केन्द्र किराए के भवन में चल रहा है। भवन नहीं होने के कारण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी अनेक प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस संबंध मंे एएनएम अन्नपूर्णा विश्वकर्मा ने बताया कि यह पहले भवन था, लेकिन वह कंडम होने के कारण उसे गिरा दिया गया, लेकिन नया भवन आज तक नहीं बना। बारह साल से किराए के भवन में संचालित हो रहा है। इस संबंध में अस्पताल प्रभारी डॉ. अमित माथुर का कहना है कि गुराडिया वर्मा में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन के लिए प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति के लिए शासन के पास भेजा गया है।

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