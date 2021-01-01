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उम्मीद:जामली डेम से इछावर को मिलेगा पानी, ओवरफ्लो पर भरेगा कोलार डेम

सीहोर2 घंटे पहले
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  • पाइप लाइन डलेगी, गर्मी में जामली डेम से इछावर शहर में पानी सप्लाई शुरू हो जाएगी

इछावर से करीब 20 किमी दूर स्थित सीप नदी पर जामली के पास बने डेम से अब इछावर नगर को पानी मिल सकेगा। यही नहीं बारिश के समय जब यह ओवर फ्लो होगा तो इसका पानी कोलार डेम को भी भरने का काम करेगा। 8 करोड़ 63 लाख की इस योजना का काम 70 फीसदी तक पूरा हो चुका है। कोलार सीप लिंक परियोजना के तहत इछावर से बारिश के पानी को टनल के माध्यम से कोलार तक पहुंचाने की योजना अब पूरी होने वाली है। इसी योजना के तहत दो जगहों पर डेम बनाए गए हैं जिनके ओवर फ्लो होने पर यह पानी टनल से सीधे कोलार डेम में जाएगा। इछावर से 20 किमी दूर जामली के पास एक डेम बनाया गया है। इस डैम से मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में इछावर नगर को पानी दिया जाएगा।

18 हजार आबादी इछावर की, योजना पूरा होने पर मिलेगा पानी

3068 घरों में 1700 कनेक्शन

20 किमी लंबी लाइन बिछाई है जामली डेम के पास तक। 02 पानी की टंकी बनाई हैं। पहली इछावर के गंजीबड़ में दूसरी वेटनरी के पास।

8.63 करोड़ की योजना का 70% काम हो चुका है पूरा

इंटेकवेल का हो चुका है निर्माण
मार्च 2021 तक पानी सप्लाई करने के लिए इंटेकवेल का निर्माण हो चुका है। 14 किमी लंबी पानी की पाइप लाइन नगर में डाली जाएगी। इस दौरान सभी जगह नए नल कनेक्शन दिए जाएंगे। सभी जगह मीटर लगाए जाएंगे जिनसे बिल का भुगतान होगा।

पेयजल योजना से शहरवासियों को मिलेगा फायदा
^पेयजल योजना को 2035 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। 8.63 करोड़ की लागत से इस योजना को पूरा होने में अभी कुछ समय बाकी है। संभवत: मई या जून तक योजना पूरी होने वाली है। इस योजना के पूरा होने पर शहरवासियों को फायदा मिल सकेगा।
योगेश राठी, सीएमओ नगर परिषद इछावर

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