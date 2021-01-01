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विरोध:बिजली कर्मचारी धरने पर बैठे रहे तो लोग बिना काम कराए ही लौटे

सीहोर5 घंटे पहले
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  • निजीकरण का विरोध, 7 फरवरी को भोपाल में निकाली जाएगी रैली

निजीकरण के विरोध में बिजली कंपनी कर्मचारियों ने बुधवार को काम नहीं किया। इस दौरान कार्यालयीन समय में सभी मुख्य कार्यालय पर एकत्रित होकर बैठ गए थे। इधर कंपनी के कार्यालय तो खुले, लेकिन कही भी उपभोक्ताओं को सुविधा नहीं मिली।

उपभोक्ता बुधवार को अपने बिजली बिलों में संसोधन, बिजली समस्याओं की शिकायतें लेकर पहुंचे पर उनका कोई काम नहीं हो सका। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एवं इंजीनियर्स एनसीसीओईईई के आह्वान पर बिजली कंपनी के जिले के कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से काम बंद रखा और काम का एक दिवसीय बहिष्कार किया।

बिजली की शिकायतों का नहीं हो सका निराकरण : बुधवार को बिजली संबंधी करीब 12 से अधिक आई, लेकिन उक्त समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। कार्यालय तो खुला रहा। जबकि इनका समाधान नहीं हो सका। बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि हमारी मांगों में विद्युत सुधार बिल 2021 व एसबीडी को तुरंत वापस लिया जाए। प्रदेश व केंद्र शासित प्रदेशों में वितरण कंपनियों के निजीकरण को वापस लिया जाकर देश में प्राइवेट लाइसेंसी व फ्रेंचाइजी समाप्त की जाए।

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