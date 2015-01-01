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कोरोना संक्रमण:पिछले साल दीपावली पर जिले में 300 कार बिकी थीं, इस बार 500 से ज्यादा की बुकिंग

सीहोर3 घंटे पहले
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  • दीपावली से पहले 8, 12, 13, 14 नवंबर को खरीदी के मुहूर्त

कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के बाद दीपावली के बाजार में रौनक दिखाई दे रही है। खरीदी के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त होने से लोगों ने पिछले साल से ज्यादा कार और बाइक खरीदने के लिए बुक की हैं पर प्रोडक्शन बंद रहने के कारण ऑटोमोबाइल सेक्टर में धनतेरस और दीपावली तक लोगों की डिमांड पूरी होती नहीं दिख रही है। क्योंकि अनलॉक होते ही उम्मीद से ज्यादा दो पहिया और चार पहिया वाहनों की बिक्री हुई है। ऐसे में अब दीपावली सीजन के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो पाया है। पिछले साल जिले में दीपावली पर अलग-अलग कंपनी की करीब 300 कारों की बिक्री हुई थी। लेकिन इस बार अच्छे मॉडल ही उपलब्ध नहीं हैं। इसके बावजूद भी दीपावाली तक अलग-अलग कंपनी की करीब 500 से अधिक कारों की बुकिंग हुई है। पिछले साल दीपावली पर जिले में 5 हजार से दोपहिया की बिक्री हुई थी लेकिन इस बार अधिकांश शो-रूम पर नई और स्टाइलिश बाइकें ही नहीं बची हैं।

सराफा बाजार ठंडा
सराफा व्यापारी विपिन सोनी के अनुसार इस साल कोरोना का प्रकोप तो बाजार पर था ही, लेकिन सोयाबीन की फसल खराब होने के कारण बाजार की स्थिति और बिगड़ गई। इसके साथ ही दाम अधिक होने के कारण बाजार पिछले साल से बहुत कमजोर है। पिछले साल दीपावली के आसपास सोने के दाम 38 से 48 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम थे। शुक्रवार को सोना 53 हजार 500 रुपए प्रति 10 ग्राम बिका। ऐसे में करीब 25 प्रतिशत कारोबार इस दीपावली पर कमजोर रहने की उम्मीद है।

खरीदी के लिए ये हैं श्रेष्ठ मुहूर्त

8 नवंबर : कुमार योग, अश्लेषा नक्षत्र और अहोई अष्टमी होने से खद्यान्न और औषधि आदी की खरीददारी व मांगलिक कार्य श्रेष्ठ फलदायी रहेंगे। 12 नवंबर : धनतेरस, अबूझ मुहूर्त दिवस है। इस दिन प्रदेष व हस्त नक्षत्र योग रहेगा। इस दिन वाहन-भूमि, भवन व आभूषण खरीदना श्रेष्ठ है। 13 नवंबर : सिद्धि योग सूर्योदय से अगले दिन दोपहर 2.30 बजे तक रहेगा। इस योग में मांगलिक कार्य व विभिन्न गृह उपयोगी वस्तुएं खरीदना शुभ होगा। 14 नवंबर : सूर्योदय काल से दोपहर 2.30 बजे तक सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ ही शनिवार होना इस दिन की शुभता को बढ़ाएगा। रत्न, आभूषक व वस्तुएं खरीदना शुभ है।

मांग के अनुरूप नहीं हो पा रही पूर्ति
ऑटोमोबाइल कारोबारी हेमेश पारिख बताते हैं कि चार पहिया वाहनों के कई मॉडल ऐसे हैं जिनकी पूर्ति पिछले 2 महीने से नहीं हो पा रही है। ऐसे में ग्राहकों को अभी रुकने के लिए कह रहे हैं। मांग के हिसाब से कई मॉडल की पूर्ति दीपावली तक कर पाना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में ग्राहकों को हम च्वाइस में समझौता करवाते हुए अन्य मॉडल खरीदने की सलाह दे रहे हैं। टू व्हीलर वाहनों के विक्रेता दिलीप उपाध्याय बताते हैं कि ग्राहकों को जो मॉडल चाहिए उनकी कमी बनी हुई है। हालांकि जिन लोगों को वाहन खरीदना है कि वे दूसरे मॉडल खरीद रहे हैं।

कारों के लग्जरी मॉडल शोरूम पर हैं ही नहीं
लॉकडाउन के दौरान प्रोडक्शन बंद होने से स्थानीय डीलर लोगों की पसंद का वाहन उन्हें समय पर नहीं दे पा रहे हैं। चार पहिया वाहनों में लक्जरी गाड़ियों के लिए कई लोगों को एक महीने की वेटिंग करना पड़ रही है। इसके साथ ही पिछले दिनों सोयाबीन की फसल खराब होने के कारण बाजार में अपेक्षाकृत ज्यादा उछाल नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुरक्षित न मानने से लोग अन्य खर्चों में कटौती करते हुए दो पहिया और चार पहिया वाहनों की खरीदी पर जोर दे रहे हैं। यही नहीं यदि किसी को कुछ जरूरी सामान खरीदना भी है तो वह ऑफर देखकर ऑनलाइन शॉपिंग पर फोकस कर रहा है। यही वजह है कि व्यापारियों ने दुकान पर सिलेक्टेड सामान का ही स्टॉक किया है।

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