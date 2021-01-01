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चेन स्नेचिंग गिरोह:अन्य जिलों की पुलिस को पूछताछ करने भेजे संदेश

सीहोर5 घंटे पहले
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  • गिरोह के पांच सदस्य पुलिस रिमांड पर

चेन स्नेचिंग गिरोह का खुलासा होने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 5 फरवरी तक का पुलिस रिमांड लिया है। चेन स्नेचिंग से जुड़े अन्य मामलों में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। यही नहीं पुलिस ने आसपास के जिलों में भी सूचना देकर वहां हुई चेन स्नेचिंग जैसी वारदातों में जांच के लिए पुलिस रिमांड में आरोपियों से पूछताछ के लिए कहा है। ताकि अधिक से अधिक वारदातों का खुलासा हो सके। बदमाश अब तक 15 से अधिक चेन स्नेचिंग और 8 बाइक चोरी की वारदातों को कबूल चुके हैं।

पुलिस की हौसला अफजाही के लिए बुधवार को डीआईजी देहात संजय तिवारी सीहोर आए और चेन स्नेचिंग वाले गिरोह का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम से मिले। कोतवाली पुलिस ने एजाज खां पुत्र शहजाद खां 28 साल निवासी गांव मोल्गा थाना मंडी, अहमद खां उर्फ इमरान उर्फ इम्मू पुत्र सुभान खां 23 साल निवासी मुगीसपुर थाना मंडी, फैज उर्फ फैजान पुत्र फहीम खान 24 साल निवासी फोकटपुरा इंग्लिशपुरा सीहोर, मोहम्मद अकबर पुत्र मोहम्मद इशाक 20 साल निवासी मुगीसपुर थाना मंडी, शाहरुख पुत्र अच्छे मियां 25 साल निवासी कालापहाड़ उजड़खेड़ा थाना कोतवाली, मुकेश परमार पुत्र प्यारेलाल परमार 40 वर्ष निवासी गांव बिजौरा थाना मंडी और विकास पुत्र जगदीश मालवीय 25 साल निवासी महेश यादव नगर थाना बाणगंगा इंदौर को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने 30 से अधिक चेन स्नेचिंग की वारदातें कबूल की थीं।

अब बी-पार्टी की तलाश

पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों के संपर्क में आए अन्य लोगों के रिकार्ड की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने इन्हें मामले में बी-पार्टी के रूप में शामिल किया है। जांच में यदि इन लोगों की भी अपराध में संलिप्तता पाई जाती है या उनका कोई आपराधिक रिकार्ड है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसे साथ ही पकड़े गए आरोपियों की संपत्ति की भी जांच की जा रही है।

पड़ोसी जिलों की डिटेल मांगी

न्यायालय से आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया है। अलग-अलग पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है। आसपास के जिलों में चेन स्नेचिंग जैसी वारदातों की डिटेल भी बुलाई है, ताकि अधिक से अधिक मामलों का खुलासा हो सके। -समीर यादव, एडि. एसपी सीहोर

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