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लोक शिक्षक संचालनालय:मॉडल स्कूल में प्रवेश परीक्षा 28 फरवरी को

सीहोर2 घंटे पहले
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लोक शिक्षक संचालनालय भोपाल ने जिला स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालय व विकासखंड स्तर पर मॉडल स्कूल में कक्षा 9वीं में प्रवेश कार्यक्रम घोषित किया है। इसके तहत जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय और ब्लॉक के मॉडल स्कूल में एडमिशन के लिए विद्यार्थी कियोस्क सेंटर से आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तथि 30 जनवरी निर्धारित की गई है। चयन परीक्षा 28 फरवरी का आयोजित की जाएगी।

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