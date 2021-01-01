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पंजीयन:ओटीपी के साथ किसानों की सहमति जरूरी

सीहोर2 घंटे पहले
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गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन 20 फरवरी तक होंगे । इनमें पिछले साल पंजीयन कराने वाले किसान जिन्होंने पिछले वर्ष गेहूं बेचने के लिए पंजीयन कराया था। उनको भी इस वर्ष पंजीयन केंद्र पर जाकर अपनी सहमति दर्ज करानी होगी। सहमति दर्ज कराने के लिए इस दौरान उन को आधार से लिंक वाला मोबाइल भी अपने साथ लेकर जाना होगा। उस पर सहमति के लिए ओटीपी आने पर ओटीपी केंद्र प्रभारी को देना होगा। हालांकि इस दौरान उनके खाते में अन्य जानकारियां भी अपडेट की जा सकेगी ।

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